Der Elektriker, ein rundlicher, aber sportlicher Mann mittleren Alters, sitzt auf dem Nachbardach, um da eine Fernsehantenne anzubringen. Man macht das Fenster auf und denkt: Wer sitzt dort auf dem Dach?

Der Elektriker, der drei Häuser entfernt wohnt, sitzt. auf dem Dach – derselbe, der bei uns die Heizung angelegt, die Radiostrippen gezogen und Lampen angebracht hat. Er hebt die Hand und winkt.

Vor Jahren wurde in unserer Straße „plastiziert“. Und das ging so: Weihnachten 1963. Erst war der Nachbar im Stockwerk unter uns in seinen Garten gefahren und hatte eine kleine Tanne ausgegraben. Deutsche – müssen Sie wissen – lieben Weihnachten kleine Tannen. Kerzen her, Flittergeglitzer... Krach, bums, Bombe... OAS...

Eisige Zugluft fegte durch die Wohnung, durch das Haus. Das war vielleicht eine heilige Nacht! Aber ein Boot war noch buten, eine Hoffnung noch intakt: Der Staat würde unsere Fensterscheiben bezahlen, die samt viel Wandputz sich von uns getrennt hatten.

Der Herr General hatte es damals schwer. Er opferte – gegen die Ansichten der OAS – ganz Algerien; wir, die wir ganz seiner Ansicht waren, opferten bloß die Fensterscheiben. Aber weil de Gaulle keine Zeit hatte, sich darum zu kümmern, hat unser Elektriker die Sache in die Hand genommen: er und alle Handwerker in unserer Straße. Und so glich es sich aus: Der Staat hat nichts ersetzt, aber die Handwerker in unserer Straße des Pariser Quartier Saint Germain des Pres haben uns genauso geholfen, wie sie sich selber halfen; der Elektriker voran.

Nachdem die psychologische Situation in unserer Straße an diesem Beispiel geschildert wurde, möchte ich jetzt auf das Parterre unseres Hauses zu sprechen kommen. Hier hat in unserer ohnehin an Kunstgeschäften, Antiquariaten, Galerien reichen Straße ein bedeutendes amerikanisches Unternehmen gleicher Art sein pariserisches Pied à terre aufgeschlagen. Rechts und links vom Hauseingang in großen Schaufenstern moderne amerikanische Kunst. Und es kommen die besten Kritiker von Paris und teilen anderen Tages schriftlich mit, wieso und warum.

Aber sollten sie nicht bei den Kunstwerken verweilen, sondern auch einen Blick in den Hof des Hauses werfen, so würden sie dort unsere Ordnungsliebe sehen. Mülleimer – so heißt es in unserem geliebten Deutsch, doch auf Französisch sagen wir es melodischer: Poubelles.