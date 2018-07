Von Hermann Abs, dem Sprecher des Vorstan des der Deutschen Bank, wird die Aufietung kolportiert, er habe die im Besitz der Bank befindiichen Lufthansa Aktien abgeschrieben und vergessen. Gleichviel: Der in: viele Aufsichtsrate delegierte Bankier ist auch Vorsitzer des Aufsichtsrats der Deutscken Lufthansa AG. In d eser Funktion wird er sich in etwa sechs Wochen mit der Frage auseinandersetzen miissen, ob noa in diesem Jahr der Anteil der privaten Aktioiare an der Luftverkehrsgesellschaft — ; zur Zeit knapp 7 Prozent — erweitert werden soil.

Anlafi zu solchen Oberlegungen gibt der Han, das Aktienkapital der Lufthansa von 250 auf 400 Millionen Mark zu erhohen.

Die Bilanzen, die die Lufthansa bis vor zwei Jahren vorlegte, waren allerdings dazu angetan, den Besitz von Lufthansa Aktien aus dem Gedachtnis zu verdrangen. Hohe Defizite zwangen die Bundesregierung, immer wieder tief in die Tasche zu greifen. So festigte sich in der Offsntlichkeit allmahlich die Meinung, die Luftfahrt sei offensichtlich ein Verlustgeschaft, das man am besten dem Staat tiberlasse.

Schaut man sich in Europa um, so scheint sich diese Ansicht zu bestiitigen: Bei fast alien europaischen Luftfahrtgeseilschaften hat der S:aat einen grofien oder beherrschenden Einflufi. So auch bei der ,KLM Koninklijke Luchtvaart fahrtgesellschaft, bei der der Staat mehr als zwei Drittel der Aktien besitzt.

Gerade die KLM war nun aber in den Iet2ten Wochen Gegenstand heftiger Spekulationen an der New Yorker Borse. Mitte Februar wurden in Wall Street innerhalb weniger Tage KLMAktien im Nennwert von 25 Millionen Gulden umgesetzt — genauso viele Aktien, wie in New York iiberhaupt in Verkehr gebracht worden waren. Obwohl die. KLM noch in den roten Zahlen steckt, wurde der Kurs schliefilich auf fast 140 fiir die Hundert Gulden Aktie getrieben.

Die Entwicklung war so hektisch, dafi sich der Vorstand auf Wunsch der Borse genbtigt sah, ein Kommunique herauszugeben, in dem es hiefi: ,Es gibt keine Entwicklung in den Betriebsresultaten der KLM, die das gegenwiirtige Interesse und die Aktivitat an der Borse rechtfertigen. Die KLM betrachtet jede Spekulation in ihren Aktien als nicht gerechtfertigt " Als Reeder erfolgreich auf alien sieben Weltmeeren hatten die Hollander friihzeitig die Chance ergriffen, sich auch im Lufttransport eine fuhrende Stellung zu schaffen. Die seit 1920 beflogene Strecke Amsterdam—London ist denn auch die alteste heute noch von ein und derselben Gesellschaft beflogenen Route der Welt. Nodi 1960 konnten die Hollander mit Stolz sagen: ,KLM ist eine nichtsubventionierte, gewinnbringende Gesellschaft, deren Anteile an der Borse in New York, und Amsterdam gehandelt werden Damals besafi der Staat 51 Prozent der Aktien. Die Aktionare erhielten in jenem Jahr 5 Prozent Dividende, nachdem es in den vier vorangegangenen Jahren 7 Prozent gewesen waren.

Aber damals fielen schon die eriten Schatten auf das Unternehmen. Die Bemiihungen, der Hollander, auch in der Luft Transportunternehmer der Welt zu werden, waren auf Hindermsse gestofien. Die Freiheit der Meere ist nicht auf die Luft iibertragen worden.