Inhalt Seite 1 — Noch regiert der Chef allein Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Betriebsräte in den französischen Unternehmen sollen größere Befugnisse erhalten. Die Regierung de Gaulle hat einen Gesetzentwurf ausgearbeitet, der die Arbeitgeber zu Auskünften über die Lage ihrer Betriebe und auch zu Konsultationen mit den Vertretern der Belegschaft verpflichten soll. Das französische Parlament wird in der zweiten Maihälfte über diesen ersten zaghaften Schritt auf dem Weg zur Mitbestimmung der Arbeitnehmer entscheiden, die sich in der Wirtschaft der Bundesrepublik bereits über zehn Jahre bewährt hat.

Seit längerer Zeit werden in Frankreich Vorschläge zur Neugestaltung der Belegschaftsvertretungen diskutiert. Sowohl die Zahl der vorhandenen Betriebsräte als auch deren Arbeitsmöglichkeiten werden als unzureichend angesehen. Eine Verfügung aus dem Februar 1945 über die Einrichtung von Arbeitnehmervertretungen in allen Unternehmen mit mehr als 50 Beschäftigten besteht zwar, in der Praxis wurde sie aber nur sehr unvollkommen verwirklicht. Lediglich in jedem dritten der 25 000 Unternehmungen mit mehr als 50 Arbeitern und Angestellten gibt es einen Betriebsrat, und nur in einem Teil dieser Betriebe können diese die ihnen zugeordneten Aufgaben voll wahrnehmen. In den meisten Fällen sind sie dagegen auf die Einrichtung von Ferienheimen und Werkskantinen beschränkt.

Arbeitsminister Grandval hat daher ein Bündel von Maßnahmen vorgelegt, mit deren Hilfe in allen in Frage kommenden Unternehmen die Bildung von Betriebsräten durchgesetzt und deren Befugnisse erweitert werden sollen. Das Kabinett stimmte den Reformvorschlägen zu und der Wirtschafts- und Sozialrat nahm sie mit einigen Änderungen an. Das letzte Wort über die Annahme des Regierungsentwurfs liegt jetzt beim Parlament, das in der zweiten Maihälfte abstimmen wird.

Ausgangspunkt der Reform ist die bereits 1945 festgelegte Verpflichtung von Unternehmern und Belegschaft, bei der Lösung „konkreter Probleme“ zusammenzuarbeiten. Die Betriebsratsmitglieder sollen das Recht auf eine umfassende Information und in einigen Fällen der Konsultation erhalten. Diese Auskunftspflicht soll sich auf die allgemeine Geschäftsführung, die Betriebsorganisation, das Produktionsprogramm, die Investitionsvorhaben, die Auftragsentwicklung und die Wettbewerbslage des Betriebes erstrecken. Besondere Berücksichtigung haben dabei alle Entscheidungen zu finden, die sich unmittelbar auf die Beschäftigung der Betriebsangehörigen beziehen. Um die Unterrichtung der „comites d’entreprise“ zu sichern, hat die Unternehmensleitung alle drei Monate einen Bericht zu erstatten, in dem die Produktions- und Auftragsentwicklung dargelegt werden. Ferner ist der Betriebsrat jährlich einmal umfassend über die gesamte Situation des Unternehmens zu informieren.

Der Arbeitnehmervertretung wird jedoch grundsätzlich kein Mitspracherecht zugestanden, wenn man davon absieht, daß sie gegen eine Entlassung von Betriebsratsmitgliedern Einspruch erheben kann und eine Entlassung dann nur mit Zustimmung einer „Inspecteur du travail“ möglich ist. Die Unternehmensleitung muß zwar in allen Fragen der Arbeitszeitänderungen, der Arbeitsbedingungen, von Entlassungen usw. den Betriebsrat konsultieren, der jedoch kaum eine Möglichkeit hat, wirksam gegen eventuelle Maßnahmen der Unternehmensleitung vorzugehen.

Strittig ist nach wie vor, in welchem Umfange die Betriebsräte die ihnen gegebenen Informationen an die Belegschaft weitergeben dürfen. Das Patronat Français, die französische Arbeitgeberorganisation, möchte die Formulierung des Regierungsentwurfs, wonach die Betriebsratsmitglieder „vor allem“ über Fragen des Produktionsverfahrens Schweigen zu bewahren hätten, so ausgelegt wissen, daß die Unterrichtung der Betriebsräte ganz allgemein nur zu deren persönlicher Information erfolge. Die Gewerkschaften wollen dagegen die Betriebsangehörigen über alle Vorgänge auf dem laufenden halten – ausgenommen Angaben, die Produktionsgeheimnisse betreffen.

Je nach der Größe des Unternehmens variiert die Zahl der „ordentlichen“ Betriebsratsmitglieder zwischen drei und elf. In jeweils gleicher Höhe können weitere Mitglieder hinzugewählt werden, die nur eine beratende Stimme innerhalb des Betriebsrates haben. Neben dieser eigentlichen Belegschaftsvertretung sind von den Gewerkschaftsmitgliedern auch offizielle Repräsentanten der einzelnen Gewerkschaften zu bestimmen. Bisher war zwar auch schon die Bestellung von Gewerkschaftsdelegierten vorgesehen, doch soll diesen nun ein stärkerer Schutz – wie den regulären Betriebsräten – gewährt werden. Das bedeutet vor allem, daß ihnen die Unternehmensleitung genügend freie, bezahlte Zeit zur Erfüllung ihrer Aufgaben einräumt. Sowohl den Betriebsräten wie den Gewerkschaftsvertretern sollen für diese Zwecke je Monat zwanzig Stunden zugestanden werden.