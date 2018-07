Lord Hailsham: Wissenschaft und Politik; Econ Verlag, Düsseldorf; 152 Seiten, 14,– DM.

Das instruktive Büchlein wäre noch anziehender, wenn sich der Autor das letzte der fünf Kapitel erspart hätte. Denn hier versucht der konservative Lord, der sich vorher als erstaunlich umsichtiger und durchaus forschungsfreundlicher Verwalter eines ebenso neuartigen wie schwierigen Ressorts präsentiert hat, ein „theistisches“ Weltbild zu begründen – genau also das, was zum Beispiel Jaspers als „Katholizität“ und damit als „Wissenschaftsaberglauben“ so scharf verurteilt. Hailsham gibt hier so etwas wie eine ganz undialektische theologia naturalis (wenn man seine Gedanken zu Ende denkt), und er meint, damit seinen vorangehenden, stupend realistischen, ja ganz auf Praxis zielenden Vorschlägen einen sachadäquaten Abschluß, wenn nicht gar eine schlüssige Begründung zu geben. Alles, was er da sagt, ist philosophisch vieux jeu, die heutige Problematik – ich nenne nur Namen wie Jaspers, Wittgenstein, Löwith, Bloch, Habermas, Adorno, Topitsch und die amerikanischen Linguistiker – scheint ihm unbekannt zu sein, wesensfremd ist sie ihm sicher.

Trotz dieser Einwendungen muß jeder zugestehen, daß hier auf den ersten 128 Seiten alle praktischen Schwierigkeiten der Zusammenarbeit von Staat (konkret: Wissenschaftsministerium) und Forschung (Institute, Universitäten) gründlich erörtert werden, ja, nicht bloß gründlich, sondern mit einer geradezu lexikalischen Vollständigkeit; wobei der Autor stets bemüht ist, der Forschung die ihr wesenseigene Autonomie zu belassen und selbst den leisesten Eindruck diktatorischen Verwaltens zu vermeiden. Kräftig tritt er für eine institutionelle garantierte Zusammenarbeit von Forschung und Lehre ein, aber auch für engste Tuchfühlung theoretischer und angewandter Wissenschaften, aber auch Industrie und Wissenschaften, schließlich für die Intensivierung internationaler Zusammenarbeit, gerade auch im praktisch-technischen Bereich.

Er kämpft gegen die noch altmodischen Lehrpläne in England und fordert ihre Entrümpelung; naturwissenschaftlicher Unterricht dürfe keine bloße Zutat mehr sein, wie es bis heute noch in jenen Lehranstalten zu beklagen sei, deren Fächer hauptsächlich die humaniora sind und die noch immer dem cartesianischen Aberglauben anhängen, zwischen Geistes- und Naturwissenschaften bestehe eine unüberbrückbare Kluft. Er rühmt die Arbeit der sogenannten Forschungsbeiräte, ihre weitsichtigen Planungen, ihre Mühen bei der Auswahl der fälligen Projekte und der Verteilung der benötigten kostspieligen Großgeräte und empfiehlt, gegenüber Spenden aus der Industrie das gute Gewissen zu behalten. Moderne Industrie, so heißt es weiter, müsse „wissenschaftsbezogen“ arbeiten; Landesverteidigung dürfe weder das einzige noch das primäre Motiv technischer Entwicklungen sein. Die sowjetische Ehe zwischen Naturwissenschaft und Technik sei beispielhaft.

Unser Ziel: eine Gesellschaftsform, „in der das Recht die Stelle des Krieges als Prinzip der Streitschlichtung und als Verhaltensmaßstab der Menschheit eingenommen hat“. Das starre Festhalten an der Theorie, die Welt bestehe aus souveränen Staaten und diese seien die einzigen vollwertigen Rechtspersönlichkeiten in der Völkerweit, werde die moderne Welt langsam zerstören. Dagegen wäre „ein Kodex von Rechtssätzen als Verhaltensregeln aufzustellen, der in jedem gegebenen Augenblick eine Definition der Gerechtigkeit ermöglicht und so die Selbsthilfe als Mittel zur Herstellung eines gerechten Zustandes ausschaltet“. Dies einige Hauptaspekte der Hailshamschen Überlegungen.

Zum Schluß beklagt er, daß wir dem technischen Fortschritt in den östlichen Ländern zu geringe Aufmerksamkeit schenken. Bange Frage: Wie lange wird der Westen noch führend sein? In manchen Bereichen seien wir schon ins Hintertreffen geraten. Trotzdem hofft er zuletzt auf eine „internationale Republik des Geistes“; der allzeit praktische Idealismus des Angelsachsen macht sich sympathisch bemerkbar.

Nach alldem, was hier nur angedeutet werden konnte, wird sich der deutsche Leser fragen, was unser einschlägiges Ministerium von diesem vielgewandten Praktiker lernen könnte und ob es überhaupt bereit sei, dies zu tun. Daß es leider Gottes fast immer Amateure sind, die regieren, hält der Autor freilich für ein notwendiges Übel (hier an des Premier Wilson Verachtung solcher politisch großmächtiger, dilettantischer Aristokraten erinnernd). H.B.