Von Joachim Kaiser

Rudolf Serkin sieht so aus, wie ein älter gewordener Gustav Mahler vielleicht ausgesehen hätte. Unbändige, wilde Leidenschaftlichkeit hat er mit Mahler gemeinsam – ganz abgesehen davon, daß beide Musiker aus Böhmen stammen: Mahler wurde 1860 in Kalischt geboren, Serkin 1903 in Eger als Sohn eines russischen Sängers.

Wenn Serkin spielt, dann steigert sich mitunter die Pedalbehandlung zu rhythmischem Stampfen. Manchmal reißt er die Hände von der Klaviatur, als sei sie mit Starkstrom geladen. Er brummt mit, er wagt ohne Rücksicht auf Verluste oder falsche Töne das Äußerste.

Dennoch gibt er keine titanischen Zerrbilder von großer Musik; Sein bedenkenloser physischer und psychischer Einsatz wird von blitzender musikalischer Gescheitheit kontrolliert. Beim späten Beethoven donnert er keinen Klischee-Heroismus, schwelgt er nicht in der Abgründelei sentimentaler Ritardandi. Er demonstriert vielmehr – wie übrigens gleichfalls Gustav Mahler, der gerade die letzten Beethoven-Sonaten wunderbar gespielt haben soll – daß Sonaten „Dramen“ sind, gewaltige Bühnenbilder für die Auftritte des musikalischen Weltgeistes. Jedes Crescendo gerät ihm, als habe Prometheus selbst es komponiert.

Eleganz und leichte Pointierung sind indessen Serkins Sache nicht. Unter seinen Händen wird die „Appassionata“ zum Reißer, so daß vornehme Zuhörer sie „zu leidenschaftlich“ finden; mit ihnen wäre allerdings zu erörtern, wie leidenschaftlich die Leidenschaft denn nun eigentlich ist.

Nun hat die vielleicht berühmteste Sonate, die in der Geschichte der Klaviermusik komponiert wurde – also die Appassionata in f-moll opus 57 von Beethoven – eine „Schwierigkeit“, die sich weder technisch meistern noch analytisch sinnfällig beschreiben läßt. Wenn man sich diesem Werk, dessen gewaltigen und gewalttätigen Einzelheiten sich niemand entziehen kann, immer wieder stellt, dann beginnt man zu ahnen, warum es so außerordentlich schwer zu fassen ist.

Vielleicht läßt sich meine Vermutung so umschreiben: Die Appassionata enthält gleichsam reine Leidenschaft, losgelassene abstrakte Leidenschaft. Sie ist wie ein Sturm. In der Reprise zittert nach, zu welchen Ungeheuerlichkeiten es in der Durchführung kam.