Der Tag war trüb. Mir konnte das gleichgültig sein, aber der Kollege, den ich traf, sah deshalb sehr betrübt drein.

„Seit kurzem leide ich unter Rheuma. Daraus würde ich mir nicht viel machen, aber jetzt habe ich mich auch erkältet. Es fehlt nur noch, daß ich heute naß werde. Eine Grippe steckt mir ohnedies in den Knochen. Das kann die gefährlichsten Komplikationen geben.“

Ich antwortete, daß er ja nicht naß zu werden brauche. Er könne doch den Regen unter einem Dach abwarten. Dächer gäbe es, Gott sei Dank, schließlich genug bei uns.

„Du hast leicht reden. Du bist ja nicht verpflichtet, dich draußen aufzuhalten. Aber ich arbeite Tag für Tag unter freiem Himmel. Von etwas muß man ja leben.“

Wir kannten uns seit langem. Zusammen waren wir früher im Theater als Statisten aufgetreten. Wir hatten uns, je nach Gelegenheit, in ausgefallenen Berufen versucht, waren Besorger gewesen, Leibwächter, Halbtagsaufpasser, Haftabsitzer, Tischgenossen, wenn der Hausherr die Unglückszahl dreizehn vermeiden wollte.

Er erklärte mir, daß er jetzt eine verhältnismäßig leichte Arbeit gefunden habe, mit der er durchaus zufrieden wäre, wenn er nicht von Kind an so außerordentlich unter plötzlichen Witterungsumschlägen litte.

„Weißt du, was lebende Schachspiele sind? Dasselbe wie normale, nur daß sie nicht auf einem gewöhnlichen Schachbrett stattfinden, sondern auf einem großen Spielfeld. Statt der leblosen kleinen Schachfiguren verwendet man als Figuren verkleidete Menschen. Die Spieler müssen natürlich an den entgegengesetzten Seiten des Schachbrettes auf Tribünen sitzen, damit sie das Feld überblicken können. Ihres Schaucharakters wegen werden lebende Schachspiele im Rahmen von Volksbelustigungen und Festtagen unter freiem Himmel veranstaltet. Es gibt sie außerdem noch in geschlossenen Klubs, vorausgesetzt, daß diese über ein entsprechendes Gelände verfügen. Zu einem solchen Gelände müssen natürlich noch die erforderlichen Requisiten und das dazugehörige Personal kommen. Sechzehn Leute auf der weißen, sechzehn auf der schwarzen Seite und dazu noch ein paar Reservespieler – weil die Menschen ja bekanntlich ihre Schwächen haben. Freiwillige taugen dafür nicht. Schon nach einer Viertelstunde hört für sie das Vergnügen auf, um dessentwillen sie sich zur Mitwirkung bereitgefunden haben. Sie machen sich unter irgendeinem Vorwand aus dem Staub und verderben auf diese Weise die ganze, vielleicht höchst interessant entwickelte Partie. Deshalb sind Lohnempfänger erforderlich. Nur diejenigen, denen von vornherein die ganze Angelegenheit gleichgültig ist, erlahmen nicht und halten bis zum Schluß aus. Sie werden für ihre Arbeit bezahlt und gewährleisten als Berufsspieler das ihrer Figur entsprechende Niveau. Die Arbeit ist verhältnismäßig leicht. Im Sommer bei sonnigem Wetter ist sie sogar recht angenehm, obwohl natürlich auch Hitzschläge vorkommen. Im Herbstnebel dagegen kann man sich leicht einen Katarrh oder eine Melancholie zuziehen. Am schlimmsten jedoch ist es im Winter. Wir haben schon Partien erlebt, bei denen man infolge eines Schneesturms höchstens zwei Felder weit sehen konnte und dauernd aufpassen mußte, daß man nicht eine eigene statt einer gegnerischen Figur schlug. Im Augenblick haben wir ja noch Sommer; nur, daß das Wetter zu wünschen übrig läßt. Gehe ich heute nicht zur Arbeit, so droht mir die Entlassung. Ich bin als Läufer tätig. Vertritt mich bitte – nur diesen einen Tag! Morgen wird das Wetter vielleicht wieder besser sein. Der ganze Tageslohn gehört dir. Die Läufer werden nicht schlecht bezahlt, weil sie besonders viel zu rennen haben. Übrigens richtet sich der Lohn bei allen nach ihrem Rang. Im Spätsommer werde ich vielleicht König. Ich arbeite für zwei alte Herren, denen der Arzt Bewegung in der frischen Luft empfohlen hat. Sie haben daraufhin das häusliche Schachspiel aufgegeben und sich dem lebenden zugewandt. Es ist ein Privatspiel. Es gibt keinen einzigen Zuschauer.“