Jäger sind mir suspekt. Dies ist sehr subjektiv geurteilt und verlangt eigentlich nach einer Begründung. Aber seit ich selbst ein Jäger geworden bin, lasse ich sogar das Naserümpfen. Wenn ich jage, brauche ich jedoch das Zimmer nicht zu verlassen, denn mein Revier ist nur etwa zwanzig Quadratzentimeter groß:

„Das Jagdspiel“; Otto Maier Verlag, Ravensburg; Karten mit Spielplan, acht Jägern aus Kunststoff, Kästchen mit 204 Wildmarken und zwei Würfeln, Nr. 11 151, für zwei bis acht Personen; 9,80 DM.

Die Pirsch beginnt und endet – wie sympathisch – beim Dorfwirtshaus. Von hier aus schreiten die Jäger fürbaß, die Büchse geschultert, hinein in den Forst, wo sich das Schußfeld auf allerlei Getier eröffnet. Zu Beginn, freilich, ist da wenig zu erspähen: Rebhühner, Elstern, Hasen; wenn’s hoch kommt, ein Fuchs. Doch der Pfad führt tief hinein in die Natur. Hirschen, Auerhähnen, Wildsauen, Rehböcken gilt da die Jagd und dort, wo die Gegend unwirsch wird, im Hochgebirge, potenzieren sich die Jägerfreuden: Gemse, Steinbock, ja sogar Wolf, Adler und Bär geraten dort vors Rohr. Peng!

Doch gemach. So schnell schießen die Jäger nicht. Maiers Figürchen sehen nämlich nicht nur so aus wie Jagdgehilfen, kurz vor der Pensionierung, sie benehmen sich auch so: mißgelaunt stapfen sie am feinsten Wild vorbei und schießen, wenn sie müssen, gelangweilt gelassen daneben. Dies liegt aber mehr an der Spielregel, die „in Zusammenarbeit mit Jägern und Förstern“ entwickelt worden ist. Und diese Fachleute lassen hier die Katze aus dem Sack: In einer fröhlichen Jägerei wird mehr daneben geschossen als getroffen. Und das meiste wird überhaupt zum Glück für die Tiere „übersehen“.

Viele Felder des Pirschwegs tragen Zeichen. Sie benennen die Schußbahn auf das jeweilige Wild. Geschossen wird gleichfalls mit dem Würfel. Mit einer Fünf oder Sechs erlegt man das Wild und erhält aus einer „Kartei“ eine entsprechende Karte. Sie zeigt die Abbildung des Wildes, nebst einer Bewertungszahl, denn es ist beinahe logisch, daß eine Elster (ein Punkt) weniger hergibt als ein Bär (dreißig Punkte), auch wenn mancher der Auffassung huldigt, das erste der beiden Tiere sei schwerer zu treffen. Wer Eins, Zwei oder Drei würfelt, hat gefehlt und marschiert weiter, als sei nichts geschehen.

Und die Vier? Sie bedeutet, daß man, als arger Sonntagsjäger, das Tier an- (oder waidwund-)geschossen hat. Da hilft nur ein beherzter zweiter Schuß, der es (mit Fünf oder Sechs) endgültig zur Strecke bringt oder (Eins bis Vier) lediglich neue Pulververschwendung bedeutet. In diesem Fall hat der Schütze ein schon erlegtes, mindestens gleichwertiges Wildbret der Kartei zurückzuerstatten. Doch auch Gefahren lauern im Hag. Ungestraft darf kein Weidmann starkes Wild zweimal anschießen: Wildsau, Wolf und Bär lassen sich das nicht bieten und nehmen den unglückseligen Nimrod sowohl an, wie auch aus dem Spiel.

Schließlich trifft sich die Gesellschaft peu a peu wieder im Wirtshaus. Man zählt die Strecke und genehmigt sich immer noch eins. So stell’ ich mir das Waidwerk vor. Natur hat doch eine Menge für sich. Sogar zu Hause. Eugen Oker