Die Bundesrepublik hat ein Problem weniger: In den Ostertagen erfuhren die Deutschen, wie sie der Queen zu begegnen haben, wenn sie am 18. Mai zum Staatsbesuch kommt. Der „Fachausschuß für Umgangsformen“, ein Ableger des „Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverbandes“, hat, mit Ratschlägen von Publizisten und Diplomaten unterstützt, eine Liste von „Selbstverständlichkeiten“ zusammengestellt, die aus den Bundesrepublikanern ein Volk von Ladies und Gentlemen werden lassen, vorausgesetzt natürlich, sie sehen sich der zweiten Elizabeth und ihrem prinzlichen Gemahl Auge in Auge konfrontiert. Weil der Protokollabteilung des Auswärtigen Amtes sehr daran gelegen ist, unser „Höflichkeits-Image“ auf Hochglanz poliert zu wissen, hat sie den etikettebewußten Parkettpädagogen mit Rat zur Seite gestanden.

Hans-Georg Schnitzer, wortgewandter Presseparlamentär des Verbandes, konnte berichten, daß in den letzten Wochen ungezählte Briefe beim Fachausschuß eingegangen seien, in denen man um Auskunft darüber gebeten habe, wie man sich verhalten solle, wenn einem die Queen die Gunst ihres Anblicks schenke.

Nun, bei einem Staatsbesuch gibt es – sieht man von Frankreichs General einmal ab – kaum Zufälligkeiten. Das Protokoll regelt jede Bewegung. Deshalb war auch die Anfrage einer Lehrerin, was sie tun solle, wenn die Königin plötzlich in ihr Klassenzimmer käme, überflüssig. Die queenstreue Magisterin braucht ihr Gewissen nicht damit zu belasten, ob es angebracht sei, das Wort an Elisabeth zu richten. Überhaupt: Wir Deutschen haben angesichts des hohen Gastes überhaupt nichts zu sagen, wenn uns die Gunst der Stunde eine Begegnung mit der Monarchin einräumen sollte. Wir haben zu schweigen und zu warten, bis Majestät oder prinzlicher Gemahl uns die Ehre persönlicher Ansprache geben sollten.

Und daß sich ja niemand unterstehe, der Königin die Hand küssen zu wollen! So etwas tut man nicht. Allerdings braucht eine junge Dame, die der Königin vorgestellt wird, auch nicht unbedingt zu knicksen. Diese Geste zu vollführen ist heutzutage ihr überlassen.

Die Zaungäste des Staatsbesuches wollen jubeln, wenn Ihre Majestät huldvoll von Balkonen oder aus Kaleschen winkt. Aber wie jubelt man einer englischen Königin zu? Diese, für das nationale Prestige so ungeheuer wichtige Frage hat Deutschlands Takt-Experten unendlich lange beschäftigt. Schließlich gaben sie diese Empfehlung:

„Die Königin wird sich freuen, wenn sie in Deutschland herzlich begrüßt wird. Diese Herzlichkeit kann man durch Händeklatschen oder Winken zum Ausdruck bringen. Von Staatsbesuchen in anderen Ländern ist bekannt, daß dort die Königin auch gern mit dem Ruf Queen Elisabeth!’ empfangen wird. Infolgedessen wird ihr in Deutschland wohl der Ruf ‚Königin Elisabeth Freude bereiten. Der Fachausschuß für Umgangsformen teilt selbstverständlich die Auffassung, das Wort ‚Heil‘ als Ausdruck des Jubels auszuschließen...“

In seinem Vergleich über west-östliche Höflichkeit (ZEIT Nr. 15) hat Haug von Kuenheim die Legitimation der Tanzlehrer als Etikette-Bewahrer untersucht und das neu-deutsche Benimmbuch „Höflichkeit, ein Schlüssel zum Erfolg“ einer eingehenden Betrachtung unterzogen. Den Auftrag, den Takt nicht nur auf dem Tanz- sondern auch auf dem gesellschaftlichen Parkett zu lehren, haben sich die Tanzlehrer ganz offensichtlich selber gegeben. Da sich indessen der „Knigge im Atomzeitalter“ – so nennt sich das Buch im Untertitel – anschickt, ein Bestseller zu werden, wird offenkundig, daß die Unsicherheit im korrekten gesellschaftlichen Umgang weit verbreitet ist. So bemühen sich denn auch die Nachlaßverwalter des Freiherrn von Knigge unentwegt, die letzten Lücken im Lehrbuch der Höflichkeit zu schließen.