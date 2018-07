Der Einband des Geschäftsberichts für 1964 der Reichhold Chemie AG, Hamburg, ist strahlend weiß, im Gegensatz zu den Vorjahren, in denen er in einem schmutzigen Grau gehalten war. Dem eiligen Leser wird der Unterschied sicherlich nicht ohne weiteres auffallen. Deshalb hielt es auch der Aufsichtsratsvorsitzende, Dr. Hans Leibkutsch (Deutsche Bank), für ratsam, auf der Pressekonferenz auf die Neuerung mit gebührendem Nachdruck hinzuweisen und auf die damit verbundene Symbolik aufmerksam zu machen. Der weiße Umschlag sei mit der weißen Weste gleichzusetzen, die sich die Gesellschaft nach einer zeitweise etwas dunklen Vergangenheit nunmehr angezogen habe.

Damit meinte er die Millionenverluste, die infolge einiger Fehlinvestitionen eingetreten waren und die das Unternehmen nahe an den Rand des Abgrundes geführt hatten. In der Hauptsache handelte es sich hierbei um die Gründung der Oleonaphta Chemische Fabrik GmbH, Brunsbüttelkoog, deren Anlagen sofort nach ihrer Inbetriebnahme wegen Unrentabilität wieder stillgelegt werden mußten. Die Oleonaphta stellte eine Gemeinschaftsgründung mit der Deutsche Erdöl-AG, Hamburg, dar, so daß Reichhold Chemie „nur“ knapp 9 Millionen Mark als Verlust zu übernehmen hatte. Für ein Unternehmen, das mit 10,5 Millionen Aktienkapital arbeitet, ein ganz erklecklicher Betrag, weniger für die an Verlusten gewöhnte Deutsche Erdöl-AG.

Reichhold Chemie hat, nachdem das Malheur geschehen war, konsequent das Ruder herumgeworfen, unterstützt von der Deutschen Bank, die sich der Gesellschaft, deren Aktien sie einstmals zur Börse gebracht hatte, mit großem Verantwortungsbewußtsein annahm. Heute kann man sagen, daß die Sanierungsarbeit von Erfolg gekrönt ist. Für 1964 wird eine Dividende von 8 Prozent ausgeschüttet, für 1965 werden es aller Wahrscheinlichkeit noch mehr sein. Das Jahr 1966 wird das erste „Normaljahr“ für die Gesellschaft werden, frei von den Lasten der Vergangenheit, aber auch frei von den steuerlichen Verlustvorträgen, die es in den letzten Jahren erlaubten, Gewinne ohne körperschaftsteuerliche Belastung zu machen.

Die Wandlung bei Reichhold Chemie erstreckt sich jedoch nicht nur auf die Geschäftspolitik, die im Kunstharzbereich auf Spezialisierung gerichtet ist, sondern auch auf die Zurückdrängung des Familieneinflusses bei der Gesellschaft, der dem Unternehmen manchmal wenig bekömmlich war. Jetzt ist die Reichhold Chemie AG ein Unternehmen, dem man sein Geld wieder anvertrauen kann. K. W.