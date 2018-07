Harper’s Bazaar zitiert in seinem Aprilheft einen Wissenschaftler, Dr. Jean Mayer von der School of Public Health der Harvard Universität. Er soll plausibel machen, daß man statt anstrengender, entnervender Diätübungen zur Abmagerung oder zur Erhaltung der schlanken Linie tanzen soll, möglichst einen Schütteltanz – the frug (das Wort steht in keinem Wörterbuch) oder the frog (Frosch), the monkey (Affe), the jerk (Muskelkrampf), the swim (Schwimmen), the dog (Hund), the shake (Schüttler) oder the mashed potato (Stampfkartoffel). Jeder unter achtzig könne das tun, schreibt das Blatt, in Gesellschaft oder allein, zum Beispiel zu Hause. Eine halbe Stunde Schütteln am Tag (oder zwei Stunden dreimal in der Woche) nach der Schallplatte genüge. Es mache Spaß, und Pfunde schwänden dahin von Armen, Beinen, Bauch und Hüften, vom Brustkorb, vom ganzen Körper.

Und nun Dr. Mayer von Harvard. Er erklärt folgendes: Ein Mann, der geht, verbrenne 150 bis 300 Kalorien in der Stunde; wenn er läuft, verbrenne er 800. Der frug verbrauche Energie, die zwischen diesen Werten liege: etwa 300 bis 400 Kalorien in der Stunde, das ist soviel, wie ein Ice cream Soda enthält oder ein dickes Stück Kuchen. Mayer hatte in einem Artikel im „Journal of the American Dietetic Association“ geschrieben, daß man beim altmodischen Holzhacken, wenn man es täglich eine halbe Stunde tue, Kalorien verliere, die 25 Pfund Körperfett im Jahr entsprächen. Wenn man das auf frug und Twist übertrage, sei das Ergebnis einfach phänomenal. Und die stereotype langweilige Formel, wenn man zu einem guten Mahl eingeladen wird – „Nein danke, das darf ich nicht essen“ –, falle endlich fort. Jetzt kann man tüchtig essen, denn man tanzt ja frug.

Harper’s empfiehlt natürlich auch eine passende Kleidung für den Frosch (Affen, Schüttler): einen Hänger aus Wolljersey, der sich dehnt. Und der Tanzlehrer, der mit so bekannten Damen wie Mrs. Johnson und der Duchess von Windsor frugt, empfiehlt dabei, den Gürtel abzunehmen. Schütteltänze wirkten wie die Vibrationsmaschinen in den teuren Schönheitssalons; sie entspannten und lockerten die härtesten Muskeln.

Was bedeutet es da schon, daß der Sprecher des Allgemeinen Deutschen Tanzlehrer-Verbandes anläßlich einer internationalen Tanzlehrertagung in Kissingen erklärte, nach Jahren immer wilderer Tänze, die aus dem Ausland nach Deutschland gekommen sind, scheine sich auf den bundesdeutschen Tanzparketts eine Wende abzuzeichnen: Die Abkehr von den Hampel- und Strampeltänzen? Warten wir’s ab. – dt