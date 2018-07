Von John Vaizey

Die Labour-Partei habe auf ihr eigenes Programm zum Ausbau der höheren Bildungseinrichtungen und auch auf das von der konservativen Regierung gebilligte Programm des Robbins-Reports praktisch verzichtet. Der Elan der britischen Bildungspolitik sei gebrochen. So stand es in einem langen Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 27. Februar. Im folgenden gibt ein kompetenter englischer Hochschullehrer den Entwicklungen eine ganz andere Deutung. John Vaizey genießt internationalen Ruf als Verfasser von zwei Büchern über Probleme der Bildungsökonomie. Er hat an der Entwicklung der maßgeblichen bildungspolitischen Programme seines Landes aktiv mitgewirkt.

Als ich zu den deutsch-englischen Gesprächen in Königswinter war, stellte ich zu meinem Erstaunen fest, daß auf deutscher Seite allgemein angenommen wurde, Großbritannien habe wegen seiner angespannten wirtschaftlichen Lage seine Expansionsziele auf dem Gebiet des Hochschulwesens aufgeben müssen. Dies hatte um so mehr Eindruck gemacht, als gerade „Hochschulexpansion“ ein sehr wichtiger Teil des politischen Programms aller drei Parteien bei den letzten Unterhauswahlen gewesen war. Es mag deshalb für deutsche Leser von Interesse sein, wenn ich als ständiger Beobachter der bildungspolitischen Vorgänge in England beschreibe, was eigentlich geschehen ist.

Vor etwa sechs Jahren, als die Studentenzahl nach einer Periode relativ langsamen Wachsens erneut kräftig zunahm, veranstaltete die Zeitschrift „Socialist Commentary“, die dem damaligen Führer der Labour Party, Hugh Gaitskell, nahestand, eine Konferenz über die Zukunft des Bildungswesens. Die Konferenz empfahl der Labour Party, bis zum Jahre 1970 300 000 Studienplätze in Hochschulen bereitzustellen.

Dieses Ziel wurde damals von den Konservativen als utopisch bezeichnet. Aber von den Vorausdenkenden wurde die Einschätzung der gesellschaftlichen Entwicklungen, auf welche diese Forderung sich gründete, als zutreffend angesehen. Als Triebkräfte erschienen der stark zunehmende Besuch höherer Schulen, die allgemein steigenden Bildungsansprüche der Bevölkerung und die wachsende Nachfrage nach Arbeitskräften mit Fach- und Hochschulbildung.

Diese Diagnose wurde auch von vielen progressiven Männern der 1959 wiedergewählten konservativen Regierung anerkannt – besonders sind hier Lord Eccles und Sir Edward Boyle zu nennen. Um die Weiterentwicklung des höheren Bildungswesens untersuchen zu lassen, setzte die konservative Regierung 1961 einen Ausschuß unter dem Vorsitz von Lord Robbins ein.

Es ist wichtig, daran zu denken, daß der Prozeß der Expansion höherer Bildungseinrichtungen während der ganzen Zeit der letzten konservativen Regierung anhielt. So hat sich zum Beispiel die Anzahl der Studienplätze an den Lehrerbildungsanstalten während der letzten acht Jahre verdoppelt, und an den Universitäten ist die Zahl der Studenten seit der Mitte der fünfziger Jahre um fünfzig Prozent gestiegen.