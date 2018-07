Von Wulf Wünnenberg

Vom 3. bis 8. Mai findet in Lindau die Psychotherapiewoche steht. Das Thema der diesjährigen Tagung ist die „Sucht“. Bei den Diskussionen über dieses Thema wird es hauptsächlich um die Diagnose und die Therapie der Suchtkrankheit gehen. Die Erforschung der süchtigen Haltung liefert aber auch wertvolle Beiträge zur Pathologie der menschlichen Person.

Was macht einen Menschen süchtig? Schmerzbetäubungsmittel wie das Morphium vermögen bei längerem Gebrauch biologisch eine Gewöhnung durch eine Stoffwechselanpassung zu erzeugen, dergestalt, daß für den gleichen Effekt immer größere Dosen nötig werden. Wird das Mittel plötzlich entzogen, tritt der sogenannte „Gewebshunger“ ein. Doch der Weg von der Gewöhnung zur Sucht ist keineswegs zwangsläufig. Es muß etwas hinzukommen, damit diese aus jener entsteht. Das wird bei weniger suchtfördernden Drogen deutlich: Die Mehrzahl der Kopfschmerz- oder Schlaftabletten-Verbraucher zum Beispiel wird nicht süchtig, und der Prozentsatz der Alkohol-Genießenden, die eine Sucht nach geistigen Getränken entwickeln, ist gering. Sogar häufiges, ja selbst exzessives Trinken ist nicht – wie oft angenommen – gleichbedeutend mit Trunksucht und braucht auch nicht dorthin zu führen. Diese Erfahrung wurde durch zahlreiche, großangelegte sozial-psychiatrische Untersuchungen bestätigt. Dabei zeigte sich, daß selbst durch übermäßigen Alkoholgenuß entstandene Hirnschäden wohl zu Charakterveränderungen, nicht jedoch zu einem süchtigen Verhalten geführt hatten.

Was also muß hinzukommen, damit aus Gebrauch, Mißbrauch oder Gewöhnung eine Sucht wird? Zu möglichen biochemischen Dispositionen bei Suchtaspiranten kann hier nur soviel gesagt werden, daß sich bisher keine Störungen – etwa des Stoffwechsels – aufzeigen ließen, die als Grundlage einer voraussagbaren süchtigen Entwicklung gelten könnten. Verhaltenspsychologische Tierversuche lassen zwar biopsychische Grundmuster von Sucht und Gewöhnung erkennen, doch reichen zoologische Modelle nicht dazu aus, die Sucht eines Homo non sapiens vollständig zu interpretieren.

Die ältere Psychiatrie machte für das Zustandekommen der Sucht vor allem psychopathische Charakteranlagen verantwortlich. Neuere Forschungen hingegen, insbesondere methodisch sorgfältige soziologische Untersuchungen, haben diese Auffassung revidiert. Demnach sind nicht bestimmte, von Anfang an vorhandene Charakterstrukturen Voraussetzung zur Sucht, sondern sekundäre Entwicklungen im Wechselspiel zwischen Charakter- und Umweltskräften. Reifungskrisen, Mißverhältnis zwischen Anspruch und Leistung, Überfordertsein, unbewältigte Belastungen und Erlebnishunger bei geringer Substanz („innere Leere“) können zu einer Fehlentwicklung führen, die als die entscheidende Entstehungsbedingung der Sucht gilt.

Wie jedes exklusiv humane Phänomen hat diese Fehlhaltung ihre geistigen Aspekte. Der Mensch, der im Gegensatz zum Tier über sich hinausstrebt, sich vorweg sein will, kann dadurch zu seinem eigentlichen Wesen finden, aber auch in die Gefahr geraten, sich zu verlieren und einer Welt des Unechten, des bloßen Scheinens zu verfallen.

Gerade anthropologisch orientierte Psychiater haben mit geisteswissenschaftlichen Ansätzen das Wesen der Sucht erhellt und das therapeutische Verständnis für die Süchtigen gefördert. Dieses Wesen wird besonders deutlich dort, wo süchtige Abhängigkeit nicht von einer Droge oder vom Alkohol besteht, sondern von einer bestimmten Betätigung, wie zum Beispiel bei der Spielsucht, der Sammelsucht, der Rekordsucht oder der Arbeitssucht.