Krisen gehören in der Bundesrepublik im allgemeinen nicht zum politischen Repertoire der Landesregierungen. Man arrangiert sich nach den Wahlen, wie es den Mehrheitsverhältnissen entspricht, und arbeitet brav, bis die Legislativperiode zu Ende geht. Um so erstaunlicher ist es, daß die Hannoveraner SPD-FDP-Koalition es fertigbrachte, sich nach allen Regeln der Kunst zu zerstreiten, und daß diese Tatsache außerhalb Niedersachsens die Gemüter nur wenig bewegte.

Freilich waren es auch weniger politische Leidenschaft und eherne Prinzipientreue, die zum Bruch in Hannover führten. Die Parteien schlitterten in die Krise hinein und sahen plötzlich, daß sie nicht mehr zurückkonnten. Die SPD, die sich im Wahljahr gern als Partner der Kirche präsentieren wollte, und die FDP, die sich ebenfalls aus Wahlkampfrücksichten plötzlich wieder auf die elementaren Forderungen liberaler Kulturpolitik besann, konnten sich über das Konkordat nicht mehr einigen. Es blieb nur noch eins: die Trennung. Kein Zufall war es indes, daß sich der Streit an der Kulturpolitik entzündet hatte. Dies ist die letzte politische Domäne der Länder, hier sind sie noch zu grundsätzlichen Richtungsentscheidungen fähig.

An einem neuen Koalitionspartner wird es der SPD wohl nicht fehlen. Die niedersächsische CDU wird, so scheint es, ohne große Bedenken die Lücke ausfüllen, welche die FDP im Kabinett hinterlassen hat; und es ist wohl auch kaum zweifelhaft, daß die beiden großen Parteien zusammen das Konkordat verabschieden werden. Niedersachsen wird also künftig, wenn nicht alle Anzeichen trügen, von einer „bequemen“ Großen Koalition regiert werden. Soll dies Beispiel auch in Bonn Schule machen? –el