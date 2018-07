Beim Fliegen sehe ich gern aus dem Fenster. Über Wolkengebirge kann man seine Phantasie treiben lassen; wenn nach unten die Sicht frei ist, kann man versuchen, die Gegend zu identifizieren. Bisher dachte ich – wie alle Fluggäste –, das sei ein unschuldiges Vergnügen und im Preise inbegriffen. Aber ich habe mich geirrt.

Ich hatte jüngst eine große Flugzeugfabrik zu besuchen. Der Mann, den ich dort traf – ein bekannter Konstrukteur, der sich mit Typen beschäftigt, die in zehn Jahren fliegen werden –, war ernst. Er unterhielt sich gerade mit einem Arzt. Von statischen Berechnungen und dergleichen verstehe ich sehr wenig, aber bald horchte ich auf. Es fielen Worte wie Anästhesie lagernder Passagiere und fensterlose Flugzeugkörper.

Ich entsann mich, vor einiger Zeit von einem Vorschlag gehört zu haben, die Passagiere auf langen Jet-Flügen zu betäuben, auf Bahren über das Rollfeld zu fahren und dann wie Pakete ins Flugzeug zu verfrachten. Damals hielt ich das für einen nicht sehr guten Witz und lachte höflich. Hier jedoch, in dem nüchternen Zeichnerbüro, klang die Besprechung nicht danach. Ich erfuhr von den absolut ernst gemeinten Überlegungen, künftige Flugreisen grundlegend zu verändern.

Die Luftreisezukunft wird von zwei konvergierenden Interessen beherrscht. Erstens: technischer Entwurf und höchste Wirtschaftlichkeit der neuen Maschinen. Zweitens: die seelischen und physiologischen Bedürfnisse der Passagiere. Wenn diese Aufgaben gelöst sind, werden Flugmaschinen sicherer und billiger, die Passagiere zufriedener.

Für die Fluglinienoperateure waren Passagiere – oder, wie man sie nannte, Fluggäste – von jeher eine Belästigung. Abgesehen von dem Verlangen, von Punkt A nach Punkt B zu gelangen, haben Gäste alle möglichen Wünsche. Sie wollen essen und trinken, sie laufen umher, um sich die Hände zu waschen oder sich zu pudern, sie wollen Licht zum Lesen und aus dem Fenster sehen. Dabei haben die Passagiere keine Ahnung, was das alles kostet. Allein schon die Fenster; sie sind nämlich die schwächsten Stellen an dem unter hohem Druck stehenden Flugzeugkörper.

Wozu der Aufwand? Nur damit Passagiere aus dem Fenster schauen können? Flugzeuge ohne Fenster sind viel stabiler und kosten weniger Geld. Überdies fliegen moderne Jets so hoch, daß man doch nichts Besonderes mehr sehen kann. Außerdem erwischt von drei Passagieren ohnehin nur einer einen Fensterplatz. Also weg mit den Fenstern. Sollen die Passagiere schlafen. Manche, besonders die etwas nervösen, nehmen sowieso schon Beruhigungsmittel. Wenn sie nun eine kräftigere Dosis einnähmen, wäre dem Fortschritt gleich geholfen: Passagiere könnten als regungslose Fracht behandelt werden. Die Vorteile liegen, auf der Hand, denn Fracht will nicht aus dem Fenster sehen. Und Fracht braucht keine hübschen Stewardessen, die ständig bedienen müssen; Fracht erspart Speisen und Getränke, Seifen, Kosmetika und die Reiselektüre. Und: Fracht kann ohne Widerstreben verstaut werden, sachgemäß und raumsparend. Nach den Paßformalitäten würden die Passagiere anästhesiert und mit Transporter und Gabellift an die Flugzeuge gebracht, drinnen würden sie dann mit Sicherheitsgürteln gegen Schütteln gesichert werden.

Die neue „Concord“ ist für den Transport von 118 Personen eingerichtet, freilich nach dem veralteten Flugreisensystem. Wenn man aber die Passagiere anästhesierte, gelänge es, die Stückzahl der Fracht auf mindestens 180 zu erhöhen.

H. M. Nieter O’Leary