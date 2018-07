H. W. Lübeck

Mit einer Friedenserklärung vor der Lübecker Synode ging der Kirchenstreit in der alten Hansestadt zu Ende, der sich an einer Auseinandersetzung zwischen dem Lübecker Bischof D. Meyer und dem Pastor Reinke, einem Mitglied der DFU, entzündet hatte und die Geistlichen Lübecks in zwei Lager zu trennen drohte.

Vor der Synode reichten die Gegner einander die Hand: der Lübecker Pastor Dr. Witt, gleichzeitig Leiter der evangelischen Gemeindeakademie, und der Bischof in der Hansestadt, Professor Heinrich Meyer, bekannt vor allem durch seine Tätigkeit in der Ökumene. Bischof Meyer erklärte, er nehme die Vorwürfe, die er in einer Sitzung der erweiterten Kirchenleitung gegen Witt erhoben habe, zurück. „Ich bitte Pastor Witt um Verzeihung für Gesagtes und Getanes. Ich werde, soweit mir dies – auch rechtlich – möglich ist, dahin wirken, daß der ihm entstandene Schaden ersetzt wird.“ Der Bischof versicherte, er sei bereit, mit allen Lübecker Amtsbrüdern in partnerschaftlicher Weise zur Erfüllung des gemeinsamen Auftrages zusammenzuarbeiten. „Sollte bei der Ausübung dieses Dienstes ein Amtsbruder wegen abweichender Meinung oder andersartiger Denkweise in seiner Ehre herabgesetzt werden, so werde ich eine solche Herabsetzung nicht dulden. Um den gleichen Schutz bitte ich die Amtsbrüder für das Amt und die Person des Bischofs.“

Pastor Dr. Witt sagte: „Auf Grund der Erklärung des Bischofs betrachte ich die persönlichen Auseinandersetzungen für beigelegt. Die Bereitschaft und die Notwendigkeit für weitere sachliche Gespräche werden davon nicht berührt. Sollte ich bei meiner Verteidigung in den vergangenen Monaten den Herrn Bischof verletzt haben, so bitte ich gleichfalls um Verzeihung.“ Die Synode sprach mit großer Mehrheit Bischof Meyer das Vertrauen aus.

Vorher hatte Pastor Witt, der Sprecher der Pastorengruppe, die sich gegen den Bischof gestellt hatte, den Streitfall erläutert. Es gehe nicht um ein Pastorengezänk, meinte Witt, sondern um Fragen der Kirchenstruktur. Es könne nicht länger übersehen werden, daß die Entwicklung des Protestantismus und des Bischofsamtes manche mit Sorgen erfülle. Die Frage werde laut, ob nicht eine hierarchisch geordnete Kirche das reformatorische Erbe zerstöre. Wenn der Bischof mehrere Male gefragt habe, ob die Demokratie in der Kirche etwas zu suchen habe, so sei dies ein Anlaß zur Unruhe – um so mehr da es dem Bischof mit dieser Frage ernst sei und weil er mit ihr nicht allein stehe. Witt vertrat die Meinung, daß, die Kirche in ein Getto verbannt werde, wenn sie nicht die Lebensformen des Volkes annehme. Allerdings, so räumte er ein, dürften diese Lebensformen nicht dem Evangelium widersprechen. Daß aber die Demokratie dem Evangelium widerspreche, sei nicht zu beweisen.

Dies ist der theologische Hintergrund des Streits, daneben aber ging es auch um sehr weltliche Dinge: um ein Strafverfahren gegen zwei Mitglieder der Kirchenleitung wegen wissentlich falscher Aussage vor Gericht und um eine Ehrenerklärung für die Mitglieder der DFU. In das Strafverfahren wegen wissentlich falscher Aussage vor Gericht waren die beiden Mitglieder der Kirchenleitung geraten, als sie in einem Prozeß auftraten, den die Deutsche Friedensunion gegen den Bischof der Hansestadt angestrengt hatte. Bischof Meyer hatte im Mai 1963 Pastor Reinke ermahnt, sich bei seiner Arbeit für die DFU vorzusehen, weil diese Partei aus der Sowjetzone Geld bekomme. Der Streit zwischen dem Bischof und der DFU ist inzwischen außergerichtlich beigelegt worden. In einer gemeinsamen Erklärung versicherten „die Gesprächspartner sich gegenseitig, daß sie von der persönlichen Integrität der anderen überzeugt sind. Man schied in gegenseitiger Achtung und Toleranz“. Diese Erklärung fand bei einigen Pastoren der Hansestadt wenig Gegenliebe. Sie meinten, auf diese Art sei die DFU vor den Bundestagswahlen durch den Bischof gesellschaftsfähig gemacht worden.

Die Staatsanwaltschaft der Hansestadt hat auch das Ihre getan, um den Streit gütlich beizulegen. Sie hat das Ermittlungsverfahren gegen die Mitglieder der Kirchenleitung wegen wissentlich falscher Anschuldigung eingestellt, nachdem die DFU ihre Klage gegen den Bischof zurückgezogen hatte. Die Prozeßkosten in Höhe von 11 000 DM haben sich die Lübecker Kirche und die Partei geteilt.

Bischof Meyer aber hat seine ökumenischen Ämter niedergelegt. Er will sich der Arbeit in der evangelisch-lutherischen Landeskirche Lübecks widmen.