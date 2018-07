Inhalt Seite 1 — Draußen ist es schön! Seite 2 Auf einer Seite lesen

An der guten Absicht, unseren Soldaten das Leben zu erleichtern, fehlt es nicht. Sonst wäre es unverständlich, daß der Generalinspekteur, General Heinz Trettner, an alle Offiziere und Unteroffiziere ein Heft mit neuen Vorschriften verteilen, ließ, betitelt „Erzieherische Maßnahmen“. Doch gerade dieser Titel stößt den Leser dieses Erlasses sozusagen mit der Nase darauf, daß es der Führung leider an pädagogischen Kenntnissen mangelt.

Nie von der „Fehlertheorie“ gehört, Herr General Diese psychologisch gut fundierte Theorie gibt den Pädagogen, den Rat, bei ihren Schutzbefohlenen stets nur die richtige Antwort hervorzulocken und die falsche stillschweigend fallen zu lassen. Ein ganz einfaches Beispiel, Herr General: „Eins und eins ist zwei“, so lernen die Kinder, und das begreifen sie gut. Sie hätten es schwerer, wenn der Lehrer sie auswendig lernen ließe, daß eins und eins nicht drei oder vier und so weiter sei. Das Richtige zu lernen, genügt; den möglichen Fehler unterdrückt der Lehrer. So lautet, auf kürzeste Formel gebracht, die „Fehlertheorie“.

Ihr handelt der Erlaß über die „erzieherischen – Maßnahmen“ total zuwider, denn hier müssen die Offiziere und Unteroffiziere nicht nur auswendig lernen, was sie dürfen, sondern auch, was sie nicht dürfen... Da ist zum Beispiel folgender (klassisch, schön geformt ter) Satz: „Unzulässig ist, im Gefechtsdienst hochgestellte Hacken liegender Soldaten auf den Boden zu drücken.“ Zwar weiß ich im Moment nicht, wozu es jemals gut sein sollte, „hochgestellte Hacken liegender Soldaten auf den Boden zu drücken“. Aber irgendwie, muß dieses; falsche Verfahren sich eingeschlichen haben. Denn hätten die Vorgesetzten, nicht die Neigung, hochgestellte. Hacken niederzudrücken, so würde der Fall wohl nicht eigens erwähnt sein. Was aber, wenn ein überlasteter oder gar harmloser Vorgesetzter (etwa beeindruckt durch die sprachliche Schönheit dieser Verordnung) alles durcheinander bringt und „Richtig“ mit „Falsch“ verwechselt? Er kommt vielleicht zum erstenmal in seinem Leben auf die Idee, einem liegenden Soldaten die hochgestellten Hacken niederzudrücken. Er wundert sich dann vielleicht, wenn der Soldat vorne hochgeht.

So auch jene erzieherische Mitteilung, daß es unzulässig sei, „einen marschunfähigen Soldaten zu stoßen oder mitzuzerren.“ Welcher normale Mensch käme auf die Idee, einen marschunfähigen Menschen marschieren zu lassen und ihn obendrein noch zu stoßen und an ihm zu zerren? Daß ein Vorgesetzter so etwas Blödsinniges täte – möglich wäre es offenbar. Ebenso wie es möglich ist, daß ein Kind glaubt: „Eins und eins ist elf“. Schwamm darüber!

Aber hier noch ein anderer Satz: „Unzulässig ist, einen bereits gereinigten Flur noch einmal reinigen zu lassen.“ Ich meine: Wenn ein Generalinspekteur so etwas unterschreibt – was kann ich da von einem Unteroffizier verlangen? Ein gereinigter Flur ist schon gereinigt; ich könnte ihn gar nicht nochmals reinigen lassen. Aber bei soviel Unlogik wäre es nicht ausgeschlossen, daß ein bisher normaler und gutherziger Unteroffizier auf die Idee kommt, gereinigte Flure immer wieder reinigen zu lassen.

Überhaupt wird mancher Vorgesetzte – so fürchte ich – einige Anregungen aus den „Erzieherischen Maßnahmen“ erhalten, wenn er liest: „Unzulässig ist das Ausschütten eines Aschenbechers in der Stube“; dies sei eine „nicht notwendige Erschwerung“, so liest er. Unzulässig ist auch der „Befehl, im Geländedienst bei sonst trockenem Boden durch eine Pfütze zu kriechen“. Unzulässig ist ferner, „einen Nichtschwimmer ins Becken für Schwimmer springen zu lassen, um ihn zum Mut zu erziehen“.

Die erwähnte „Fehlertheorie“, es gäbe sie nicht, wenn nicht die Psychologen und Pädagogen herausgefunden hätten, daß es dem menschlichen Geschlecht eigen ist, das „Richtige“ und „Falsche“ zu verwechseln. Eine kleine Verwechslung, und schon sind die Stuben voller, Asche, schon werden künstlich Wasserpfützen auf „sonst trockenem Boden“ angelegt, schon ertrinken ganze Kompanien von Nichtschwimmern, „um sie zum Mut zu erziehen“.