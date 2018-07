Victor Zitta: Georg Lukács: Marxism, Alienation, Dialectics, Revolution. A Study in Utopia and Ideology. Verlag Martinus Nijhoff, Den Haag, 305 Seiten, 32,– DM.

Leben und Werk des ungarischen marxistischen Philosophen und Literaturhistorikers Georg Lukács stellen ein faszinierendes Thema für eine Monographie dar. Victor Zitta hat sein Thema darüber hinaus auf die interessantesten Jahre von 1908 bis 1923 eingeschränkt. Auch die Arbeitshypothese, mit der er sein Werk einleitet, läßt sich noch hören: die vormarxistische und die marxistische Epoche seines Wirkens bilden eine Einheit, das hegelianisch-marxistische Meisterwerk „Geschichte und Klassenbewußtsein“ wird in der Folge verurteilt, aber im Grunde läuft alles Denken des Ungarn seither auf einen Versuch der Rechtfertigung und zugleich der „Reinigung“ von seinen „Jugendsünden“ hinaus. Aus diesem Ansatz hätte sich gewiß etwas machen lassen; aber Zitta schlägt leider einen sehr einseitigen und merkwürdigen Weg ein. Lukács ist ein „unglückliches Bewußtsein“, er strebt unter den Bedingungen des alten Ungarn nach einer poetischen Flucht aus der Realität und fühlt sich zugleich unfähig zu dichterischer Schöpfung; er versucht die Form des Essays (in „die Seele und die Formen“, 1911) zu einem Mittel der Gestaltung seiner seelischen Probleme zu machen, scheitert aber schließlich auch damit und wandert für eine Zeit in religiöse Mystik aus („die Armut am Geiste“, ein Brief in den Hellerauer Blättern, 1912), verschließt sich aber einer wirklich religiösen Erfahrung und setzt an die Stelle Gottes die Vergottung der revolutionären (zunächst artistischen, dann politischen) Aktivität.

Soweit die These des ersten Teiles der Zittaschen Arbeit. Als Kennzeichen des Lukácsschen Geistes in dieser Epoche verwendet der Verfasser Epitheta wie „Romantiker“, „Gnostiker“, „Mystiker“, „subjektiver Idealist“ usw., die zum größten Teil Lukács später selbst seiner Frühzeit gegenüber verwendet hat. Daneben tauchen aber auch medizinische Termini auf, über deren exakte Bedeutung der Autor sich offenbar nicht im klaren ist: epileptisch, schizophren, pathologisch (Seite 56, 57).

Leider sind diese Entgleisungen für die Tendenz der Monographie Zittas typisch. So interessant nämlich auch eine psychologische Deutung der Entwicklung Lukács’ vom Neoromantiker, Existenzialisten avant la lettre oder Mystiker zum Marxisten und Hegelianer sein mag, bedeutsam und einflußreich ist sie ja doch nur dadurch geworden, daß sich in diesem persönlichen Weg zugleich der Weg einer ganzen Generation spiegelt, nicht nur ein individuell-psychologisches, sondern zugleich ein soziales Schicksal. Erst durch die Kombination seiner individualpsychologischen Erklärung mit einer konkret-historischen würde der Verfasser dem Werk Lukacs’ gerecht. So aber zieht er neben der psychologischen Methode lediglich die Vögelinsche Gnosis-Theorie heran, derzufolge alle revolutionären Bewegungen des Abendlands spätestens seit der Renaissance, der Aufklärung und der Französischen Revolution Ableger einer häretischen Bewegung sind, die bereits in der Gnosis begann. Es ist hier nicht notwendig, auf diese zugleich faszinierende und bequem konservative Theorie einzugehen, die jede Untersuchung konkreter sozialer und kultureller Bedingungen und Strukturveränderungen der Gesellschaft wie der Individuen entbehrlich macht; nur auf ein paar offensichtliche Irrtümer soll noch hingewiesen werden: Von dem Satz aus der Theorie des Romans: „Wir haben in uns die allein wahre Substanz gefunden: darum mußten wir zwischen Erkennen und Tun, zwischen Seele und Gebilde, zwischen Ich und Welt unüberbrückbare Abgründe legen und jede Substantialität jenseits des Abgrunds in Reflexivität zerflattern lassen...“ führt kaum ein Weg zur „marxistischen Selbstvergötterung“ (Seite 53). Im Gegenteil, der hier beklagte Verlust der griechischen Totalität wird später marxistisch als Folge der mit der modernen arbeitsteiligen und kapitalistischen Gesellschaft verbundenen Entfremdung gedeutet. Eine Entfremdung, von der es – für den einzelnen – keine selbstherrliche Befreiung gibt und die nur unter bestimmten, objektiven Bedingungen durch eine gemeinsame Tat ganzer Klassen aufgehoben werden könnte. Die Gestalt des Mynheer Peeperkorn im „Zauberberg“ ist bekanntlich ein bissig-karikierendes Porträt Gerhart Hauptmanns. Zitta glaubt zu Unrecht, in ihm Lukácssche Züge entdecken zu können.

Wenn Lukács in seiner „Theorie des Romans“ die Welt des Don Quixote beschreibt und davon spricht, daß die „Einheit von Wort und Tat“ in ihr verlorengegangen sei, dann folgert Zitta daraus, „dieser Mensch ist der alienado, der Mensch, dem man nicht trauen kann und der nicht ernst genommen werden darf ... weil er Worte und Handlungen zu einem autotherapeutischen Zwecke gebraucht...“ (Seite 71). Die Beschreibung des einer historischen Epoche entsprechenden Seelenzustandes wird als Selbstcharakterisierung Lukacs’ mißverstanden und zu dessen Abwertung benutzt. Bei aller Wissenschaftlichkeit der äußeren Aufmachung (eine gute Bibliographie ist beigefügt, die Fußnoten sind zahlreich, der Verfasser zieht auch die ungarischen Arbeiten von Lukács heran) kann die vorliegende Monographie nicht als Beitrag zum Verständnis der Gestalt Georg Lukács und seines Werkes ernst genommen werden. Es ist bedauerlich, daß ein so großer Aufwand vergeblich vertan worden ist.

I. Fetscher