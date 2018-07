Es gibt keinen Würfel und keine Kegel oder Steine, es gibt keinen Gewinner und also keinen Verlierer, es gibt nicht einmal Regeln, und trotzdem hält der Titel, was er verspricht:

„Farbenspiel“, Otto Maier Verlag, Ravensburg; ein Kasten mit einem „Betrachtungsgerät“, zwei Wechselrahmen, mehreren Glasscheiben, einer achtseitigen Spielempfehlung; Nr. 48 190, für eine oder beliebig viele Personen: 30 Mark.

Die optisch äußerst reizvolle Beschäftigung für ästhetisierende Spieler wie für spielende Ästheten, beruht auf der physikalischen Erscheinung der Polarisation. Man kann es, was das Ergebnis dieser Spielerei angeht, am ehesten mit einem Kaleidoskop vergleichen, freilich: es ist erstens wesentlich vielseitiger, zweitens bietet es nicht nur den Zufall, denn es erlaubt bewußtes Gestalten. Dies allerdings ist die zweite Stufe; die Entdeckungen beginnen viel simpler in der ersten Stufe.

Das geschieht etwa so: Man beklebt eine der Glasscheiben kreuz und quer mit Tesafilm und schiebt sie in den – einem Dia-Betrachtungsgerät ähnlichen – Apparat, blickt durch die Lupe und sieht Erstaunliches: eine bunte abstrakte Szenerie, die mit anderen durchsichtigen Materialien (wie zusammengeknüllte Plasticfolie zwischen zwei Glasscheiben) sogar räumliche Proportionen erhält. Dreht man beim Betrachten die Lupe des kleinen Apparates, verändert sich die Farbenkombination. Bei einer Drehung um neunzig Grad zum Beispiel erscheinen die Komplementärfarben. Die achtseitige Spiel „anleitung“ hält da mit nützlichen Hinweisen nicht zurück, wenngleich man dem Verfasser Otto Meißner einen kleinen Vorwurf nicht ersparen kann: Wenn er schon von „Polarisation“ und von „Komplementärfarben“ spricht und zwei zaubernde hellgrüne Blättchen erwähnt, denen das Spiel überhaupt alles verdankt, dann muß er auch sagen, warum das so ist. Optisches Wissen erhöht in solchen, Fällen den „Spielwert“ ganz ungemein. Leider ist manches, wie die Wechselrahmen, ein bißchen billig und nicht sehr haltbar, und dies, obwohl das ganze Spiel nicht gerade billig ist. 30 Mark, das ist etwas zuviel, auch wenn der Spaß, den die Phantasie des – oder der – Spielenden erlebt, ungewöhnlich groß ist. -k