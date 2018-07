Werner Scharndorff: Moskaus permanente Säuberung; Günter Olzog Verlag, München; 389 Seiten, 27,– DM.

Die wichtigste Frage, die die Entstalinisierung für den Sowjetmenschen aufwarf, und die ihn noch immer bewegt, ist, ob das, vergangene Terrorregime sich wiederholen könnte, das heißt, ob seine Ursachen weniger in der Natur einer Person oder in historischen Umständen als in dem von Lenin konzipierten System zu suchen seien. Es ist nicht zu leugnen, daß charakteristische Elemente des Stalinismus dem Sowjetsystem von Anfang an als Möglichkeit innewohnten.

In der Leninschen Parteikonzeption liegen also bereits die potentiellen Ansätze zu jenen „Säuberungen“ beschlossen, die Scharndorffs Thema bilden. Den ideologischen Ursprüngen des Terrors widmet der Autor jedoch noch nicht einmal zehneinhalb Seiten. Soziologischen und in der russischen Geschichte ruhenden Motiven schenkt er überhaupt keine Aufmerksamkeit. So haben wir es also leider wieder mit einem Werk zu tun, das sich zumeist auf die unmittelbar vor unseren Augen liegenden Erscheinungen gründet, ohne daß bedacht wird, daß an dem Sowjetsystem Kräfte mitgewirkt haben, die an und für sich mit dem Kommunismus und Bolschewismus überhaupt nichts zu tun haben.

Tradition und Lebensgefühl des Russen haben auch die jetzige Regierungsform begünstigt. Was die Organisation der Macht betrifft, so war sie durch den Zentralismus der russischen Autokratie vorgeprägt. Durch diese Anpassung gelang den Bolschewisten auch die Überwindung der Unabhängigkeitsbewegungen der nichtrussischen Völker, die zu den stärksten Gegenkräften gehörten. Marx’ Satz, daß die „Gewalt der Geburtshelfer jeder alten Gesellschaft“ sei, „die mit einer neuen schwanger geht“, ließ nicht nur Lenin den „roten Terror“ verantworten, den er persönlich stets – nur zur Verteidigung der Revolution – begrenzt wissen wollte, er mußte auch bei den Bolschewiken nicht auf Befremden stoßen, weil ihnen die zaristischen Methoden der Beherrschung durch Furcht und Schrecken nur zu gegenwärtig waren. Auch Stalins Einführung der Zwangsarbeit konnte sich auf die Überlieferung der sibirischen „katorga“, ja noch früher, auf Peter den Großen stützen.

Trotzdem ist die „historische Rolle“ des Terrors in der Sowjetunion erschöpft. Der Arbeiter von heute, der im Zeichen des technischen Fortschritts und der Automation steht, kann ebenso wie der moderne Wissenschaftler, dessen Schaffen die weitestreichenden Konsequenzen birgt, seine Aufgaben nur dann ganz erfüllen, wenn ihm eine erhebliche Entscheidungsfreiheit zugestanden wird. Niemand ist wirklich leistungsfähig, der ständig in der Furcht lebt, ein Scheitern seiner Arbeit werde sogleich von einem stumpfsinnigen Polizisten zu einem Sabotageakt gestempelt.

Doch die Freiheit der Meinungsäußerung, der Presse, der Wahlen und der Wissenschaft hört dort auf, wo die Generallinie der Partei beginnt. Die Rechtsgarantien des Sowjetbürgers werden also grundsätzlich nur so weit nicht angetastet, als er mit der Parteipolitik übereinstimmt. Die unbedingten Garantien eines Rechtsstaates kann ein Einparteienstaat wie die Sowjetunion nicht gewährleisten. Das Gesetz über die Staatsverbrechen bietet eine ausreichende Handhabe, um bei einer Auseinandersetzung mit einer politischen Opposition die Rechtssicherheit aufzugeben. Genießt der Sowjetmensch folglich nur eine „Rechtssicherheit auf Widerruf“ (Dietrich A. Loeber), so hat dieses Gefühl doch jedenfalls dazu geführt, daß er nicht wie einst Staat und NKWD gleichsetzt.

Scharndorff tut recht daran, darauf hinzuweisen, daß die Tragweite aller Wandlungen in der Sowjetunion nur abgeschätzt werden kann, wenn sie stets vor dem Hintergrund der beiden Konstanten, der Ideologie und des politischen Systems, betrachtet werden. Darüber hinaus mangelt es ihm aber an der Fähigkeit, genau zu differenzieren. In einem Werk, das doch wohl wissenschaftlichen Rang beanspruchen möchte, dürfen unmöglich Sätze Stehen wie: „Während Regierungschefs, Vorsitzende der Staatsplankommission und Innenminister im wahrsten Sinne des Worts verheizt werden ...“ Oft genug führt Scharndorff Polemik und nicht nüchterner Sachverstand die Feder und macht selbst dann das Buch nur zu einer sehr bedingt zu akzeptierenden Lektüre, wenn man in ihm lediglich eine fleißige Dokumentensammlung sieht. Was übrigens den angeblich seit 1957 „verschollenen“ Marschall Schukow angeht, so genießt dieser alle Privilegien und Dienstleistungen, die einem; aus dem Dienst geschiedenen Marschall der Sowjetunion zustehen, wie Landhaus, Ordonnanz, Kraftwagen und Pferde...

Günther Specovius