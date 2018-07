HAMBURG (Museum für Kunst und Gewerbe):

„Oskar Kokoschka“

Über 300 Arbeiten aus sechzig Jahren, Illustrationen, Zeichnungen, Plakate, die graphischen Zyklen, Bildteppiche, plastische Arbeiten, Bühnen-Entwürfe und Schauspieler-Porträts, alles, was sonst nicht oder nur am Rande zu sehen ist, wenn man den Maler Kokoschka ausstellt. Der Hamburger Versuch einer Gesamtdarstellung, die das Zentrum, die Malerei ausspart, ist neu und nicht ohne Risiko, weil sie zu einer Überbewertung des Peripheren führen könnte, wenn es sich um einen anderen als eben Kokoschka handelte, der auch in der flüchtigsten Skizze, in den peripheren Äußerungen in ganzer Person vorhanden ist, der nicht nur die „Zauberflöte“ oder Verdi oder Raimund, sondern immer auch sich selbst auf die Bühne bringt. „Oberon“ und „Ein Maskenball“ spielen in einer phantastischen Kokoschka-Landschaft, Architekturen und Bühnenrequisiten werden dramatisiert und korrespondieren mit den Personen, die Kokoschka in lebhafter Aktion auf die Bühne stellt – offenbar ist es ihm gar nicht möglich, sich die Bühne leer vorzustellen. Er koloriert die Bühnenbilder in sehr bunten, flackernden, die Konturen verwischenden, über den Gegenstand hinausgreifenden Farben, die den Bühnenentwurf über die spezielle Aufgabe hinaus zu einem Kokoschka-Bild oder zur Ideenskizze eines Bildes machen und anderseits darauf hindeuten, daß Kokoschka in der Theaterpraxis mit farbigem Licht arbeitet, wodurch dann auf der Bühne der Effekt des gemalten Entwurfs erreicht wird. Kokoschkas Bühnenarbeiten (die auf der Baden-Badener Schau „Bild und Bühne“ gefehlt haben, weil sie in das begrenzte Stilkonzept nicht hineinpaßten) sind so breit noch nie gezeigt worden. Weitere Beispiele für Kokoschkas Affinität zum Theater: die Illustrationen zu seinen frühexpressionistischen Dramen („Mörder, Hoffnung der Frauen“, „Hiob“) und eine Auswahl „Porträts von Künstlern des Theaters“, mit Reinhardt und Hasenclever, die Kokoschkas Bildnisstil glanzvoll repräsentieren. Zum erstenmal sieht man in Hamburg alle graphischen Zyklen zum Thema „Griechenland und Antike“, mit dem sich Kokoschka in den letzten Jahren fast ausschließlich beschäftigt hat. Die Illustrationen zur Odyssee sind 1964 entstanden, man sieht die eben fertiggestellten Probedrucke und die Handzeichnungen: keine Flucht in mythologische Ferne, schockierend antiklassizistisch, mit vehementem, ausfahrendem und blitzschnell zupackendem Strich werden die homerischen Helden zu komischen, armseligen, plumpen Figuren; Bettler, Abenteurer, Vagabunden, Prahler, Flunkerer, eine ruppig und genial gezeichnete Horde, die, um Kokoschka zu zitieren, „das Risiko des Lebens“ demonstriert und auskostet. Die Ausstellung dauert bis zum 20. Juni.

MARBURG (J. A. Stargardt):

„Autographen“

Der Katalog der Stargardt-Auktion am 13. und 14. Mai (das Ereignis des Jahres für Autographensammler) enthält 1172 Nummern aus Literatur, Theater, Musik, bildender Kunst und Geschichte. Briefe von Tizian (an den Herzog von Urbino, zwei Seifen, datiert vom 6. 1. 1564 – 10 000 Mark), von Cézanne, Degas, Barlach, Kokoschka, Gedichte von Heine und Brecht („Luzifers Abendlied: Laßt euch nicht verführen ...“, geschätzt auf 1200 Mark), Partituren von Wagner, Offenbach, Puccini, aber auch von Schönberg, Webern, Alban Berg. Große und kleine Namen aus der Politik, von Cosimo I. bis Bismarck, von Prinz Eugen bis zu Bebel, wobei die Schätzpreise auf amüsante Weise die Relativität historischer Größe manifestieren.

g. s.