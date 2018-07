Henri Lefebvre: Probleme des Marxismus, heute; deutsch und mit einem Nachwort versehen von Alfred Schmidt; Suhrkamp Verlag, Frankfurt; 145 Seiten, 3,– DM.

Lefèbvre, Professor für Agrarsoziologie in Straßburg, gehört zu den brillantesten marxistischen Intellektuellen Frankreichs. Er war einer der ersten, die dem „institutionellen Sowjetmarxismus“, wie Kolakowski den Dogmatismus der Stalin-Ära nannte, mit scharfer Feder zu Leibe rückte. In Frankreich schloß sich ihm inzwischen Sartre an. Es mag sich aus der Frontlage der Bundesrepublik im Ost-West-Konflikt ergeben haben, daß wir nur die Entstalinisierungskämpfe im Osten, nicht jedoch die in der italienischen und französischen Partei zur Kenntnis nahmen. Die „Probleme, des Marxismus, heute“ sind ein bemerkenswertes Zeugnis eines Gesellschaftstheoretikers, der nach der Entthronung Stalins auf dem Zwanzigsten Parteikongreß der allgemeinen Ratlosigkeit im Lager der französischen Partei mit präzisen Analysen über die Ursache und die Entwicklung eines dogmatisch verhärteten und ritualisierten Marxismus entgegentrat, was später zu seinem Ausschluß aus der Partei führte.

Der Reiz der vorliegenden Analyse liegt darin, daß sie die Versteinerung des marxistischen Denkens selber noch mit marxistischen Kategorien und Theoremen zu begreifen unternimmt. Wird der Stalinismus als eine falsche Theorie und Praxis kritisiert, so strebt doch eine solche Kritik gleichzeitig eine Rechtfertigung des marxistischen Denkens an, in dessen Mitte die Kritik der politischen Ökonomie steht.

Alfred Schmidt, der den schwierigen Text vortrefflich übersetzte, hat in einem bemerkenswerten Nachwort mit Recht die These vertreten, daß das eigentliche Verdienst Lefèbvres darin zu sehen sei, daß er, im Gegensatz zu den beliebten ontologischen und anthropologischen Interpretationen, den geschichtsanalytischen Charakter der Marxschen Lehre herausgestellt habe. Es ist eine Paradoxie, daß der intellektuelle Entstalinisierungsprozeß im Osten meistens zur Rezeption flacher, positivistischer Methoden der früher als „bürgerlich“ verrufenen westlichen Sozialforschung geführt hat, während in Frankreich, als Ergebnis der Neubesinnung, die Werke Lefebvres und Sartres den Weg zu einem korrekten Marx-Verständnis weisen.

Diese Auseinandersetzungen in unserem Nachbarland sind eminent politischer Natur, nicht nur weil sie sich, polemisch mit der Ideologie der Kommunistischen Partei Frankreichs beschäftigen, sondern weil sie demonstrieren, daß eine dialektische Gesellschaftstheorie auch noch etwas über eine Gesellschaft auszusagen vermag, die sich selbst spätbürgerlich oder gar nachkapitalistisch nennt Dieter Sengbaas