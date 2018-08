/ Von Peter Stähle

Bonn

In aller Heimlichkeit wurden Königin Eliza-

beth von England und ihr Prinzgemahl unlängst in einem Personenwagen des Süddeutschen Rundfunks zum Fernsehturm in Stuttgart chauffiert. Lediglich ein Streifenwagen der Polizei diente als Geleit. Der Stuttgarter Oberbürgermeister half der Königin aus dem Wagen und stellte dem hohen Paar seine Gattin vor. Fernsehkameras. surrten, Journalisten sprachen mit gedämpfter Stimme in Mikrophone, Polizisten und Mitglieder der Stadtverwaltung standen in großer Zahl Kulisse.

Die „Königin“ trug ein schlichtes Kostüm und hieß Anne Motzer, von Beruf Sekretärin des Chefredakteurs im Stuttgarter Funkhaus. Als Stadtoberhaupt trat nicht Dr. Arnulf Klett, sondern der städtische Protokollchef Hermann in Aktion, und Frau Yvonne, Kletts Ehefrau, existierte überhaupt nicht – Hermann präsentierte gewissermaßen Luft. Auch Blumen wurden nicht überreicht, da Statisten für die Kinder des Oberbürgermeisters fehlten.

Das szenische Spiel mit den Doubles war die Fernsehgeneralprobe für den richtigen Empfang am 24. Mai. Nach der Ehrenbezeigung der schwäbischen Landesregierung im Neuen Schloß fährt der Konvoi mit Königin Elizabeth II. von England und Nordirland zum berühmten Fernsehturm, in dessen Restaurant, 150 Meter über dem Degerlocher Wald, dem Ehrengast der Stuttgarter Gemeinderat (60 Mitglieder) vorgestellt wird.

Blitzlichter unerwünscht