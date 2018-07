Durchreise Nummer sechzig: Neues für Herbst und Winter

Von Gisela Twer

Zwischen dem Wunsch, mit der Mode zu gehen, und der Hemmung, Neues auszuprobieren, klafft zuweilen eine beträchtliche Lücke. Es kann passieren, daß man sie solange mit unschlüssigen Erwägungen füllt, bis das Neue längst unmodern geworden ist. Zwar besteht durchaus die Möglichkeit, als potentieller Käufer ein Geschäft zu betreten, um mit sich selbst ein bißchen zu experimentieren. Doch das schlechte Gewissen, mit dem man die eifrige Verkäuferin von Ständer zu Ständer schickt, wirkt auch auf diesen Versuch nicht gerade förderlich. Das Spiegelbild erscheint daher leicht verzerrt und der Eindruck verwischt.

Solche Überlegungen gipfeln zu Beginn einer Saison, die mit neuen Formen und Schnitten aufwartet, wie von selbst in der verwegenen Idee, daß Modegeschäfte ihren Dienst am Kunden eigentlich durch einen „Probierraum“ erweitern sollten. Hohe Spiegel müßten seine Wände säumen, und kundige Beraterinnen sollten mit sicherem Blick für die figürlichen Unzulänglichkeiten und Vorzüge ihrer Kundinnen auch modische Illusionen probeweise verwirklichen.

Zugegeben – exklusive Modehäuser bieten ihrem ebenso exklusiven zahlkräftigen Kundenkreis schon solche Möglichkeiten. Doch wer sein Garderoben-Budget mit einem mittleren Gehalt in Einklang bringen muß, ist gezwungen, diesen Mangel an „Probierstuben“ mit Phantasie auszugleichen.

Nun, die neuen Vorschläge, denen man sich nach der sechzigsten Durchreise in Berlin gegenübersah, machen es den Frauen leicht. Sie bewegen sich auf zwei recht unterschiedlichen Ebenen – der beschwingt taillierten und der sportlich geraden. Dazwischen gibt es geschmeidige Übergänge, die für die notwendige Elastizität der Mode sorgen.

Am leichtesten haben es, wie immer, die Schlanken. Sie können alles tragen. Man sieht es am extremen Beispiel der Mannequins: Taille an Ort und Stelle, Plissees und Falten, kurze zierliche Jäckchen, Mäntel, die vorn antailliert und im Rücken gerade oder geschmeidig um die Figur gewickelt sind. Der Schwung, der in der Taille sachte beginnt, setzt sich zum Saum hin mit Grazie fort. Rüschen, Volants, kaskadenartiges Stoffgeriesel unterstützen die Wirkung: bewegte Heiterkeit, einem Frauentyp angemessen, der leichtfüßig und unbeschwert seiner Wege geht.