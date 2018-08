Vor zwei Jahren noch bildeten Süd- und Nordrhodesien;zusammen mit Njassaland, einen Staat – die Zentralafrikanische Föderation. Heute bestimmt die Feindschaft zwischen den beiden Ländern die politische Szene am Sambesi. Auf der Seite Sambias – wie Nordrhodesien seit seiner Unabhängigkeitserklärung im Herbst vergangenen Jahres heißt – steht das ehemalige Mutterland Großbritannien und das von Schwarzen regierte Afrika. Auf der Seite Südrhodesiens stehen nur die Südafrikanische Republik und die Portugiesen.

Worum geht es in diesem Streit? Jan Smith, der Regierungschef in Südrhodesien, hofft, aus den Wahlen in dieser Woche mit einer Zweidrittelmehrheit hervorzugehen. Sie würde es ihm ermöglichen, notfalls auch gegen den Willen der Opposition im eigenen. Lande die Verfassung zu ändern und einseitig – ohne London zu fragen – die Unabhängigkeit Südrhodesiens zu erklären. Zweck des Unternehmens ist es, sozusagen südafrikanische Zustände zu schaffen, damit die 300 000 Weißen nicht von den über drei Millionen Schwarzen majorisiert werden. Trotz ihrer Überzahl haben die Farbigen keine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren. Es gibt zwei Wahllisten: Über die Liste A werden 50 Abgeordnete ins Parlament gewählt, über die Liste B 15. Wer auf welcher Liste wahlberechtigt ist, hängt vom Einkommen und der Schulbildung ab, so daß sich die Schwarzen zumeist mit der Liste B begnügen müssen.

Diese Politik wird von Sambia erbittert bekämpft. Aus innen- und außenpolitischen Gründen ist die sambesische Regierung gehalten, mit allen Mitteln gegen die Politik des Nachbarlandes anzugehen. Der Grund: Präsident Kaunda steht unter dem Druck seiner radikalen Gegner im Lande und vieler national-afrikanischer Staaten. Sein einziger Trumpf in der Auseinandersetzung mit Südrhodesien ist der erklärte Wille Großbritanniens, nichts unversucht zu lassen, um die Gründung eines nach südafrikanischem Modell geplanten Staates zu verhindern. So gern aber Wilson gegen eine Unabhängigkeitserklärung militärisch vorgehen, würde, ist es doch unsicher, ob er es sich bei der schwachen Mehrheit im Unterhaus leisten kann, von Sambia aus Truppen gegen Südrhodesien marschieren zu lassen. Wahrscheinlicher ist es deshalb, daß Großbritannien Wirtschaftssanktionen verhängen würde. In diesem Sinne wird Wilson auch die bevorstehende Commonwealth-Konferenz zu beeinflussen suchen.

Die Position Kaundas wird dadurch nicht eben erleichtert. Für ihn ist der Wirtschaftsboykott als politische Waffe ein zweischneidiges Schwert. Südrhodesien könnte seinen feindseligen Nachbarn Sambia wirtschaftlich ruinieren. Die wichtigste Eisenbahnstrecke, die das Binnenland Sambia mit der Außenwelt verbindet, führt durch Südrhodesien. Jan Smith hat schon angedeutet, daß er diese Linie notfalls sperren werde. Der überwiegende Teil des Kupferexportes, der Sambia zu einem der reichsten Länder Afrikas macht, käme zum Erliegen. Da außerdem mehr als die Hälfte des Imports aus Südrhodesien oder Südafrika stammt und selbst Sendungen aus Großbritannien und Japan Sambia nur mit der rhodesischen Eisenbahn erreichen können, dürfte Smith nicht irren, wenn er glaubt, seinen Gegenspieler Kaunda in die Knie zwingen zu können. Da sich auch Portugiesich-Angola – ebenfalls ein Transitland für Sambia – einem Boykott anschließen würde, bestünde für Sambia keine Ausweichmöglichkeit. Die Vorräte, insbesondere die aus Südrhodesien stammenden Kohlen für die Kupferminen, würden kaum zwei Monate reichen.

Sambia also sieht sich in einer Zwickmühle. Hält es still, wenn Smith in Südrhodesien zu Formen der Apartheid übergeht, zieht es sich die Verachtung anderer national-afrikanischer Staaten zu. Unterstützt es Großbritannien in seinem Wirtschaftskrieg, dann führt es einen Kampf, dem es nicht gewachsen ist. Präsident Kaunda hat die Qual der Wahl zwischen innen- und außenpolitischem Selbstmord. Christian Petry