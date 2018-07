Die Aktiensparer sind über die Entwicklung an der Börse tief enttäuscht. Obgleich die Mehrzahl der Gesellschaften im Jahre 1964 ausgezeichnet verdient hat und ihre Aktionäre über höhere Dividenden oder über den Umweg von Gratisaktien an den besseren Ergebnissen teilhaben lassen, sind die Aktienkurse in den letzten 12 Monaten unter Schwankungen gefallen. Die Besitzer von Aktien sind auf dem Papier nicht reicher, sondern ärmer geworden. Und das in einer Zeit glänzender Konjunktur! Nicht wenige Sparer wenden sich deshalb von den Aktien ab und beginnen, festverzinsliche Papiere zu erwerben, obwohl deren Besitzer in der jüngeren Vergangenheit auch nicht gerade viel Freude an ihren Papieren hatten.

Das Sparen in festverzinslichen Titeln hat bei uns, meine verehrten Leser, an Beliebtheit gewonnen. Das zeigt, daß die Bevölkerung zinsbewußter geworden ist und gemerkt hat, daß sich mit Geld auch Geld verdienen läßt. Aber die Wirtschaft finanziert sich nicht nur mit Anleihen und Hypotheken, sondern sie braucht auch Eigenkapital, das heißt, sie muß junge Aktien ausgeben. Sie kann sie nur verkaufen, wenn sie die Anleger davon überzeugt, daß Aktien eine gute Kapitalanlage sind. Mit einem solchen Beweis hat sie es im Augenblick trotz der respektablen Dividendenzahlungen schwer. Aber Aktien sind nicht nur Spekulationsobjekte des Augenblicks, sondern pflegen sich normalerweise erst nach einer Reihe von Jahren zu rentieren. Das zu belegen ist nicht schwer, wenn die Kurse aufwärtsstreben. Jetzt kann man nur auf die Erfahrungen der Vergangenheit hinweisen und auf bestimmte Theorien, die einen Wiederanstieg der Aktienkurse als „sicher“ erscheinen lassen.

Mit einer davon hat sich jetzt das Bankhaus I. D. Herstatt in Köln auseinandergesetzt. Es geht davon aus, daß der richtige Bewertungsmaßstab für eine Aktie nicht die Rendite ist, die sich aus dem Verhältnis Dividende/Aktienkurs ergibt (Beispiel: Dividende 6 Prozent, Aktienkurs 200 Prozent, Rendite gleich 3 Prozent), sondern der Gesamtgewinn einer Aktiengesellschaft maßgebend ist. Der Kurs der VW-Aktie dürfte demnach nicht nach der Dividende von 20 Prozent ausgerichtet werden. Entscheidend ist nach Herstatt die Tatsache, daß 70 Mark pro Aktie verdient worden sind. Bei einem VW-Kurs von 530 Prozent beträgt die Dividendenrendite knapp 3,8 Prozent, die Gewinnrendite jedoch 13,2 Prozent.

Die alleinige Ausrichtung des Kurses nach der Gewinnrendite wird jedoch nicht von allen akzeptiert. Gegner dieser Methode behaupten, daß der Gewinn, den der Aktionär als Dividende ausgeschüttet erhält, höher zu bewerten ist als jener, welcher der Gesellschaft verbleibt und dort weiterhin dem unternehmerischen Risiko unterliegt, allerdings auch im Unternehmen „arbeitet“ und die Gewinnchancen vermehrt.

Aber unterstellen wir einmal, meine verehrten Leser, daß die Masse der Anleger, vor allem die Anlageexperten der Investment-Fonds und Versicherungen, einheitlich zu der Ansicht gelangen, daß der Gesamtgewinn einer Aktiengesellschaft für die Bewertung ausschlaggebend ist, und gehen wir weiter davon aus, daß Aktien und Renten auf dem Kapitalmarkt im Wettbewerb liegen. Dann stellt sich die Frage: Welche Kurskorrekturen sind heute noch notwendig? Nach einer Rechnung von Herstatt betrug die für 1964 geschätzte durchschnittliche Gewinnrendite (also ausgeschüttete und einbehaltene Gewinne zusammengerechnet) je Aktie 7 Prozent. Sie liegt damit gerinfügig über der Rendite festverzinslicher Titel, die sich zur Zeit auf 6,75 Prozent stellt. Theoretisch wäre es also schon heute besser, Aktien statt festverzinslicher Titel zu erwerben.

Aber ist mit 0,25 Prozent Renditevorteil das den Aktien innewohnende Risiko abgedeckt? So zu rechnen, ist nach Ansicht von I. D. Herstatt deshalb falsch, weil Aktiengesellschaften keine statischen Gebilde sind, sondern eine höchst dynamische Natur besitzen, die es erlaubt, ständige Gewinnsteigerungen vorauszusagen. Natürlich ist auch dieser Standpunkt anfechtbar. Deshalb führt Herstatt zur Fundamentierung seines Standpunktes die jährlichen Gewinnzuwachsraten der Vergangenheit ins Gefecht, und zwar immer für eine fünfjährige Periode. Danach lag der Gewinnzuwachs in der Periode 1955 bis 1959 mit 17,6 Prozent am höchsten, von 1961 bis 1965 mit 3,7 Prozent am niedrigsten. Für 1964 allein schätzt Herstatt die Gewinnzuwachsrate auf 10 Prozent, für 1965 auf 9 Prozent.

Wie wirken sich diese Zuwachsraten nun für den Aktionär aus? Dazu vergleicht das Keiner Bankhaus ein angelegtes Vermögen von 10 000 DM, einmal investiert in Renten, zum anderen in Aktien.