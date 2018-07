A. P., Bonn

Unvollständig und völlig entstellt“, rief ein empörter Student in der Aula der Universität Bonn dem verlegen lächelnden Vertreter des Verbandes Deutscher Studentenschaften (VDS) zu, als dieser eine These verkündete, die in der offiziellen Fassung keine werden wollte und dennoch Gegenstand heftiger Diskussionen ist: ein „Studienhonorar“ für Studenten, unabhängig von der Finanzkraft der Eltern. „Grundlegend reformieren, anstatt zu reparieren!“ schlug VDS-Vorsitzender Uwe Janssen in seiner Schlußrede den Verantwortlichen für den bundesdeutschen Bildungsnotstand vor. Die Zuhörer klatschten frenetisch Beifall, denn „grundlegend reformieren“ will heute jeder.

In Bonn hatten sich achthundert Studentenvertreter versammelt, um das Bildungsunwesen anzuprangern. Sie versicherten sich der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit, mobilisierten Politiker, die für ihre Parteien Farbe bekennen sollten, und legten eine Broschüre vor, die an Hand von Zahlen die Misere im deutschen Bildungswesen aufwies. Der VDS schwang sich zum Streiter gegen die kulturpolitischen Versager auf.

Ein gutes Dutzend Reden gab dem Studententreffen einen proklamatorischen Charakter. Aggressivität und scharfe Worte waren Trumpf, die junge Generation schrieb den Älteren ein Zeugnis für ihre kulturpolitische Arbeit mit der Note „nicht ausreichend“ aus. Josef Hermann Dufhues, Ewald Bucher und Willy Brandt legten Bekenntnisse und Programme ihrer Parteien ab: sie waren sich so einig, daß sie auch das gleiche Quantum an Pfiffen und ironischen Zwischenbemerkungen ernteten.

Mehr Bedeutung als ihren Zukunftsprognosen maß man den Thesen zu, die am Ende der Veranstaltung verkündet werden sollten. In zwanzig Arbeitskreisen hatten die Studenten drei Arbeitsbereiche eingehend diskutiert: Bildungsplanung, Ausbildungsförderung und wirtschaftliche Selbsthilfe. Nach dem vorangegangenen Wirbel, der vor allem durch die Ankündigung des VDS, am 1. Juli alle Studenten der Bundesrepublik zum Protest gegen die Kulturpolitik aufzurufen, ausgelöst worden war, harrte man der Reformvorschläge.

Doch die Jungakademiker erwiesen sich als „gute Staatsbürger“. Sie lieferten sich kleinliche Scharmützel, sprachen von „Allgemeinbildung“, „humanistischer Bildung“, „Fachwissen“, „Bildungsgefälle“, „Chancengleichheit“, „sozialer Gerechtigkeit“, „Rechtsansprüchen“ Sie zeigten sich häufig reaktionärer, als es ein Humboldt wohl heute wäre.

Eine Gruppe hatte sich indessen von den Gleichschrittanhängern abgesetzt: der Bundesverband Deutsch-Israelischer Studiengruppen, die Humanistische Studenten-Union, der Liberale Studentenbund Deutschlands, der Sozialistische Deutsche Studentenbund und der Sozialdemokratische Hochschulbund. Sie forderten das umstrittene staatliche „Studienhonorar“, eine Art Studentengehalt in Höhe von etwa 350 Mark. Diese Gruppe hatte den zuständigen Arbeitskreis systematisch unterwandert, um mit ihrer Forderung durchzukommen. Doch sie hatte die Rechnun ohne den VDS gemacht. Seine Auffassung lautete: „Die Aufgabe, die Kosten der Ausbildung zu tragen, haben zunächst die Eltern.“ So ging der Studententag aus wie das berühmte Horneberger Schießen.