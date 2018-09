ROMEO UND JULIA

Von William Shakespeare

Neuübersetzt von Erich Fried

Städtische Bühne in Heidelberg

Zu den endgültig nie zu lösenden Problemen der Shakespeare-Übersetzung sind in jüngster Zeit zwei neue Beiträge geliefert worden. Rudolf Schaller hat das Gesamtwerk für die Bühnen der DDR aus der Renaissancewelt in das Deutsch der Gegenwart übertragen. Textvergleiche lassen es wünschenswert erscheinen, Schallers Shakespeare auch auf westdeutschen Bühnen auszuprobieren. Vorerst einzelne Stücke legt Erich Fried vor. Der 1921 in Wien geborene, seit 1938 in London lebende Lyriker fiel als Übersetzer für die Bühne zunächst mit Dylan Thomas („Unter dem Milchwald“) auf. Jetzt holte die Städtische Bühne in Heidelberg, die bereits die „Cymbelin“-Übertragung Frieds gespielt hat, zu einem dankenswerten Experiment mit seinem „Romeo-und-Julia“-Text aus. Fast vier Stunden lang – man sah das Stück einmal ungekürzt. Dabei erschienen Stellen, die Schlegel weggelassen hatte, weil sie ihn anstößig dünkten. Außer der Sprachkraft von Frieds Übersetzung konnte sich die unmanipulierte Dramaturgie des Originalstücks erweisen.

Der Gewinn des Versuchs ist der erste Werkteil. Die jungen Männer von Verona muten nicht mehr nur wie Raufbolde an, die jedermann mit dem Degen kitzeln. Pointiert kann man sagen: Die Degenspitze entpuppt sich als phallisches Symbol. Es sind triebfreudige Lebejünglinge, die nicht nur Familienzwist austragen, sondern amouröse Abenteuer suchen. Einen von ihnen, Romeo, ereilt dabei die Liebe als Schicksal.

Bevor es dazu kommt, weiß der junge Wiener Regisseur Hans Hollmann in Heidelberg ungemein amüsante Situationen des Schabernacks zu inszenieren. Dabei entstehen in dem nur scheinbaren Rahmenteil theatralische Situationen, deren Brillanz Szenenbeifall hervorruft.