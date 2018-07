Es soll die Rede sein von einem Bewährugshelfer.

Ein Bewährungshelfer ist ein Mann, der straffällig gewordene Jugendliche, deren Strafe zur Bewährung ausgesetzt worden ist, überwacht, unterstützt, sich um sie kümmert. Er soll ihnen helfen, auf den rechten Weg zu kommen, regelmäßig ihrer Ausbildung oder Arbeit nachzugehen, damit sie am Ende der Bewährungszeit ihre Strafe endgültig erlassen bekommen. Ein Bewährungshelfer ist Beamter der Justizverwaltung.

Von einem solchen Mann ist hier die Rede. Er lebt in einer mittleren Stadt Südwestdeutschlands mit schnell sich vergrößernder Industrie und hat entsprechend viel zu tun. Er hat den Optimismus, der zu diesem Beruf gehört, aber er geht über diese notwendige Berufseigenschaft weit hinaus. Mit einem Idealismus, den man heute selten trifft, faßt er seinen Beruf als Berufung auf und opfert sein ganzes Privatleben seinen Probanden. Über längere Zeit hin stand er beispielsweise früh um fünf Uhr auf, um sich um sechs Uhr bei einem seiner Schützlinge daheim einzufinden. Er sorgte dafür, daß er aus dem Bett kam, und begleitete ihn dann zu seiner Lehrstelle. Denn der Junge hatte kurz vor seiner Gesellenprüfung angefangen zu bummeln, und sein Helfer hatte Angst, er werde, kurz vor dem Ziel, wieder entgleisen. – Abends kommt er nicht vor neun Uhr heim, und dann sitzen da meist noch Jungen, die auf ihn warten, bestellt oder unbestellt. Es kommt vor, daß mitten in der Nacht Mütter bei ihm anklopfen, weil ein Sohn nicht nach Hause gekommen ist.

Dieser Mann ist Jude. Er hatte 1933 sein juristisches Referendarexamen gemacht, mußte dann aber sofort auswandern. Er ging nach Israel. Aber vom ersten Tage an quälte ihn das Heimweh nach Deutschland. Er lebte sozusagen mit gepackten Koffern, um wieder zurückzukehren, sobald der Nationalsozialismus vorüber wäre. Und gleich nach 1945 kam er, mit Frau und Tochter, zurück. Und übernahm dieses Amt, das wie kaum ein anderes ein wirklicher Dienst ist, an anderen und an der Gemeinschaft.

Er fragt dabei nicht nach der politischen Vergangenheit der Familien, denen er hilft. So ging er, wenn es ihn auch Überwindung kostete, in die Familie eines aktiven SS-Mannes, der zu vieljährigem Zuchthaus verurteilt war, um einen Sohn zu betreuen, der auf Abwege gekommen war. Er bereitet, unterstützt von seiner Frau, Jugendlichen, die kein Zuhause haben, ein Weihnachtsfest, er lädt sogar manche an den Feiertagen zu sich ein.

Da dieser Mann im Jahr 1933 seine Laufbahn als Jurist hatte abbrechen müssen, bekommt er eine Entschädigung nach dem Gesetz zur Regelung der Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts für Angehörige des öffentlichen Dienstes. Da er jedoch nach seiner Rückkehr aus der Emigration hier in Deutschland sich als Bewährungshelfer zur Verfügung gestellt hat und damit Beamter geworden ist, wird ihm fast die ganze monatliche Entschädigungssumme von etwa 700 Mark wieder abgezogen – bis auf 16,83 Mark. Denn es findet auf ihn das Landesbeamtengesetz Baden-Württembergs Anwendung, wonach sein Einkommen aus dem öffentlichen Dienst auf seine Versorgungsbezüge angerechnet wird. Wäre er nach seiner Rückkehr in die Wirtschaft gegangen, hätte er ein Geschäft oder ein Lokal aufgemacht und lebte nur seinen persönlichen Interessen, dann erhielte er die ganze Entschädigung. Für seinen Idealismus, in Deutschland einen sozialen Dienst zu tun, der nur mittelmäßig bezahlt wird, wird er nun durch Abzug fast seiner ganzen Entschädigung bestraft.

Sollte es nicht einen Weg geben, die so große Ungerechtigkeit eines solchen Falles – und vieler ähnlicher – zu beseitigen? Der Gesetzgeber, der sich nach einer neuerlichen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes sowieso mit einigen Ungerechtigkeiten bei Wiedergutmachungsregelungen wird beschäftigen müssen, sollte doch auch für diese Fälle einen Weg zur Verwirklichung der Gerechtigkeit finden. L. P.