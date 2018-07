Inhalt Seite 1 — Billionen Bilder Seite 2 Auf einer Seite lesen

Weichen haben großen Spielwert. Man denke

nur an jene Väter, die ihren vierjährigen Söhnchen komplizierte Modelleisenbahnanlagen zu Weihnachten schenken. Ohne Weichen, also die Möglichkeit, den Zug auf variabelste Weise kurven zu lassen, fiele der Spaß bald in sich zusammen.

Es ist ein Wunder, daß die Verlage nicht schon längst die Möglichkeit, die die Weiche bietet, aufgegriffen haben. Dafür gibt es jetzt gleich zwei dieser Spiele. Bei Maier (Ravensburg) ist es ein Würfelspiel mit Lokomotiven ("Fahr zu, kleine Lok"), hübsch aufgemacht, aber doch nicht das, was ein Spieler erwartet. Das andere heißt

"Umleitung"; Verlag J. W. Spear & Söhne, NSrnberg-Doos; Karton mit Spielplan, zwölf Drehsdieiben, sechs Holzautos und sedis Startnummern; Nr. 22 021 für zwei bis sechs Personen; 9 Mark.

Auf dem Deckel ist jener Übelstand, den Autofahrer wenig schätzen, ziemlich dilletantisch dargestellt, so daß man meint, es handele sich um eines der zahlreichen Verkehrsspiele, die alle das Bedürfnis haben, Kindern die Regeln beizubringen, die sie meist besser beherrschen als so mancher erwachsene Autofahrer. Aber "Umleitung" hat mit Straßenverkehr nicht das geringste zu tun. Wie der Verlag auf den Titel gekommen ist, bleibt schleierhaft, auch, weshalb er Autos verwendet. Es hätten auch Lokomotiven sein können; auf jeden Fall Vehikel, die eine "Schnauze" haben, denn man muß bei diesem Spiel an der Stellung der Figuren ständig erkennen, wo vorn, wie die Fahrtrichtung ist.

Wie es auch immer sei, dem Spieler ist’s egal, ist das Spiel nur gut. Und das ist es.

Man beginnt damit, reihum die Drehscheiben auf die Nieten im Plan zu stecken, und schon findet man sich vor einem verwirrend verschlungenen Spielbahngeflecht. Von den Startfeldern aus versuchen nun die Spieler, die Prämien verheißenden Ziele auf dem kürzesten Wege zu erreichen. Sie brauchen dazu nicht zu würfeln. Der Erfinder von "Umleitung" nämlich hat das alte Problem, vom Würfel als Antriebsmittel loszukommen, meisterhaft gelöst. jedermann darf bis zu vier Feldern weit ziehen. Eine Anzahl davon hat nämlich schwarze Punkte. Die gilt es zu erreichen, denn das sind jene Felder, auf denen man ein impertinentes Recht erhält: Da darf man an irgendeiner beliebigen Scheibe drehen, sich selber zur Freud’, dem Nächsten zum Leid.