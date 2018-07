Inhalt Seite 1 — Blaue Briefe von der Bundesbank Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Kurt Wendt

In diesen Tagen haben die Banken von der Bundesbank "blaue Briefe" bekommen, in denen ihnen mitgeteilt wird, um wieviel die Kontingente für die Rediskontierung von Handelswechseln mit Wirkung vom 1. Oktober 1965 gekürzt werden sollen. Einzelne Banken berichten, daß ihr Rediskontvolumen um 25 Prozent verringert werden wird. Offiziell gilt dies nicht als eine neue Restriktionsmaßnahme. Nach Lesart der Bundesbank handelt es sich dabei vielmehr nur um eine "Korrektur" der Kontingente, deren Bemessungsgrundlage in den letzten Jahren durch die gestiegenen Eigenkapitalien der Banken zu groß geworden sei. Für die Groß- und Regionalbanken sowie für die Sparkassen, die bisher ihr Rediskontkontingent kaum in Anspruch nahmen, ist der neue Schritt der Bundesbank nicht sehr schwerwiegend, jedenfalls bis jetzt noch. Anders steht es dagegen bei den zahlreichen Privatbankiers, denen auf diese Weise ein Teil ihrer Geschäftsgrundlage entzogen wird.

Wie unterschiedlich sich die Verkürzung der Rediskontkontingente auf die einzelnen Sparten des Kreditgewerbes auswirkt, zeigt ein Blick auf den Wechselbestand der Institute zum Jahresende. Bei den Sparkassen betrug er 2,4 Milliarden Mark, davon waren 0,16 Milliarden rediskontiert, das Verhältnis betrug also 15 : 1; die Großbanken verfügten über einen Wechselbestand von 7,4 Milliarden, davon 0,6 rediskontiert, Verhältnis 12 : 1. Bei den Privatbankiers ergab sich ein völlig anderes Bild: Wechselbestand 1,3 Milliarden, davon 1 Milliarde rediskontiert, Verhältnis 1,3 : 1. Wenn also die Kontingentkürzungen in Kraft treten, sind die Privatbankiers unmittelbar davon betroffen, während sie bei allen anderen Banken und Sparkassen lediglich eine Vorsichtsmaßnahme darstellen, die sich in der Rentabilität nicht niederzuschlagen braucht.

Kein Wunder, wenn sich die Privatbankiers von der Bundesbank benachteiligt fühlen. Wenn schon gebremst wird, dann wenigstens gerecht und sinnvoll, ist eine Forderung, deren Berechtigung sich nicht von der Hand weisen läßt. Tatsächlich berücksichtigt die Bundesbank die sich im Kreditgewerbe vollziehenden Strukturveränderungen nur ungenügend. Obwohl nämlich die Sparkassen seit 1960 bis Ende 1964 mit 70 Prozent (von 46,3 auf 77,7 Milliarden Mark) die weitaus größte Steigerung ihrer Kundeneinlagen verzeichneten, werden sie von den restriktiven Maßnahmen am wenigsten betroffen.

Und zwar aus zwei Gründen: Die von der Bundesbank vorgeschriebenen Reservesätze auf Spareinlagen sind mit 6,6 Prozent die niedrigsten, auf Sichteinlagen betragen sie 14,3 Prozent, auf Termineinlagen 9,9 Prozent. Wenn man diese Sätze allein aus dem Blickpunkt der Sicherung der Einleger betrachtet, mag diese Differenzierung angebracht sein. Doch kann wohl niemand bestreiten, daß sich die Bundesbank bei der Festsetzung dieser Sätze längst nicht mehr von Sicherungsgedanken, sondern nur noch von währungspolitischen Erwägungen leiten läßt.

Spareinlagen genießen noch eine andere Sonderstellung. Nach den Richtsätzen II und III der Deutschen Bundesbank für das Kreditgewerbe dürfen die Einlagen je nach ihrem Charakter nur zu einem bestimmten Prozentsatz ausgeliehen werden. Die Bundesbank schreibt vor, daß 83 Prozent der Spareinlagen wieder ausgeliehen werden dürfen, aber nur 70 Prozent der sonstigen Kundeneinlagen. Gelder, die sich eine Bans von einer anderen pumpt, können nur zu 35 Prozent ins Kreditgeschäft gesteckt werden. Auch hier wird – gewollt oder ungewollt – den Instituten mit hohen Spareinlagen ein Wettbewerbsvorteil eingeräumt.

Das wäre vom Standpunkt der Bundesbank allenfalls einzusehen, wenn die von den Sparkassen angesammelten Einlagen konjunkturneutral angelegt würden. Davon kann jedoch keine Rede sein. Von ihren 77,7 Milliarden Mark Einlagen steckten die Sparkassen 40,7 Milliarden ins langfristige Geschäft (Verhältnis 2 : 1), von den 28,6 Milliarden Einlagen der Großbanken wurden 2,1 Milliarden zur Gewährung langfristiger Kredite (14 : 1) benutzt und von den 4 Milliarden Einlagen der Privatbankiers nur 0,3 Milliarden (13 : 1).