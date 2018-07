Kein Tag vergeht, an dem nicht auf dem Pariser „Prominenten“-Friedhof Père Lachaise am Grab der Diseuse Edith Piaf Blumen niedergelegt werden, und dies seit eineinhalb Jahren. Nahezu jeden Abend müssen die Friedhofswärter Blumentöpfe und -Sträuße zu Dutzenden wegräumen, damit Platz für neue geschaffen wird. Das Grab der Edith Piaf ist so etwas wie ein Abladeplatz für Seelennöte. Daß sich junge Mädchen im Überschwang schmerzlicher Sentimentalität vor diesem Grab ihre dünnen Kettchen, die sie um die Fußfesseln tragen, abnehmen und mit wahrer Opfergebärde auf dem Grabstein deponieren, mag man als rührend oder affektiert-penetrant empfinden. Blumennippes aus Porzellan und Ton, wie man ihn im Warenhaus für ein paar Francs kauft, häufen sich und jede Art von Pietätskitsch: Mariengruppen in Glaskugeln mit Wasser und Schneeflocken, Medaillons zu Dutzenden. „Wir kommen mit dem Abräumen nicht mehr nach“, gestehen die Friedhofswärter. Sie haben eine Art Asservatenkammer angelegt, weil auf dem Grab Platzmangel herrscht.

„Spatz von Paris“ – auf dem Stein steht Ediths Name noch nicht, nur der ihrer Familie und früher gestorbener Verwandten. Aber es bedarf keines gemeißelten Namens. Wie heißt das doch? „Sie hat ihren Platz im Herzen der Menschen.“ Als sie im Oktober 1963 starb, defilierten drei Tage lang Hunderttausende von Menschen vor ihrem Sarg: so werden sonst nur Kirchenfürsten und Staatsoberhäupter zu Grabe getragen. Sie warteten vier und sechs Stunden lang in einer kilometerlangen Schlange in Zehnerreihen von Haus Boulevard Lannes Nr. 47, in Paris, bis zur Porte Dauphine: nur um dagewesen zu sein. Dabei hatte die Kirche den Bannstrahl gegen die Tote, die Sängerin Edith Piaf, geschleudert und ihr das kirchliche Begräbnis verweigert, weil sie „ein Leben in moralischer Dürftigkeit, mit einer verirrten moralischen Konzeption, in Unruhe und Illusion“ gelebt habe. Eine unglückliche Entscheidung und unglücklich formuliert (die Sängerin hatte eine kirchlich gesegnete Ehe gebrochen und war eine neue eingegangen), die dann doch halb revidiert wurde: Ein Abbé sprach am Grabe Gebete für die Tote.

Ein kleines schmächtiges Persönchen, ein häßliches Entlein war sie zu Lebzeiten, durch Unterernährung zeitweise erblindet, von Dirnen gepflegt, schließlich als Straßensängerin entdeckt und zum Star geworden. Wenn sie sang „vom Leben der Menschen“, weinten die Leute mit ihr, und es war mehr als Sentimentalität, wenn sie weinten. Es war der Ruhm, der ganz gewiß nicht engelsgleichen Sängerin Piaf, daß sie dem Inhalt ihres unruhigen Lebens Ausdruck zu geben schien: widersprüchlich, geschunden, lästerlich, schwach, banal, aber auch brennend vor Leidenschaft, ringend, weinend, das letzte Gran an Kraft verschenkend. Und alles das ist auf den Schallplatten festgehalten. Und also „lebt die Piaf“.

Die Friedhofswärter finden Briefe an die Tote auf dem Grabstein, wasserdicht in Plastic-Hüllen eingepackt: „Was tun?“ fragen sie sich. „Läßt man sie liegen, werden sie mit Sicherheit von Neugierigen gestohlen, die Schreiber der Lächerlichkeit preisgegeben. Räumt man sie weg, verletzt man die Bürgerrechte.“ Da helfen nur Tricks: „Der Wind hat sie fortgeblasen“, direkt in die Asservatenkammer. Was drin steht? „Ecoutez, Monsieur: wir lesen sie natürlich genausowenig wie Sie.“ Übrigens bleibt das Abräumgut nicht ewig in der Asservatenkammer. Es hat dort eine gewisse „Schutzfrist“, ehe es endgültig auf den Müll oder unters Feuer kommt.

Also Starkult über den Tod hinaus? Als der Filmstar Rudolf Valentino, dessen 70. Geburtstag Verehrer kürzlich feierten, starb, brachen in Amerika und anderswo viele Frauen in Hysterie aus und legten Trauerkleider an. In seinem Sarg war über seinem gepuderten, geschminkten und parfümierten Gesicht ein Glasfenster. Viele knieten nieder und küßten das Sargfenster. Ein Diener stand daneben und wischte Atemhauch und Spuren von Lippenstift fort. Übrigens werden auf dem Friedhof Père Lachaise seit hundert Jahren jeden Tag frische Blumen auf Chopins Grab gelegt. Aber auch Heloise und Abaelard, Rossini, Musset und Cherubini, Bizet und Balzac, Sarah Bernhardt, Molière und Fontaine, Oscar Wilde, Victor Hugo, Daudet und die Colette liegen hier begraben – auch sie haben zuweilen Blumen.

Am Grabe der Piaf nimmt freilich die Teilnahme andere Formen an: Frauen suchen ihren Lippenstift, um „Regrets!“ auf den Grabstein zu schreiben. Alte Fremdenlegionäre legen Schallplatten mit dem Piaf-Lied vom „Legionär“ nieder, und salutieren, ehe sie wieder abziehen. Das Verdikt „Kitsch“ verliert jeden Sinn, wenn alte Frauen vorsichtig und behutsam Nippesscheußlichkeiten aus Seidenpapier wickeln und auf den Marmor legen, „par ce qu’elle a connu la douleur“, weil sie den Schmerz erlebte... W. R.