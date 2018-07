In zweieinhalb Jahren, wenn alles planmäßig läuft, werden die Schiffe bei ihrer Fahrt elbaufwärts kurz vor den Toren Hamburgs ein neues Wahrzeichen auf dem östlichen Ufer passieren: Ein 18stöckiges Hochhaus umgeben von einigen Pavillons, die sich an das hohe Elbufer schmiegen.

Europoint – so der Name des 30-Millionen-Projekts – wird neben der den Seeleuten aller Nationen bekannten Schiffsbegrüßungsanlage bei Schulau die Attraktion des holsteinischen Städtchens Wedel werden, das sich immer schneller zu einer Trabantenstadt der Hansestadt auswächst. Mit Ausstellungsräumen, Restaurants, Kunsteisbahn, Garten-Center, Minigolfanlage und zwanzig Bowlingbahnen soll es ein neuer internationaler Treffpunkt werden.

Die Idee dazu stammt von dem gelernten Landwirt und Diplom-Kaufmann Kurt Ladendorff, Helfer in Steuersachen, öffentlich bestellten und vereidigter Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, schwerkriegsbeschädigt und hochgradig schwerhörig, Vermögens- und Einkommensmillionär in der ersten Generation. Von den Gesamtbaukosten von mindestens 30 Millionen Mark will er allein sechs Millionen aufbringen. Die Restfinanzierung ist aber, wie er sagt, kein Problem mehr. So ist er denn auch ein strahlender Optimist, daß in gut zwei Jahren die ersten Passagiere an den St.-Pauli-Landungsbrücken das Tragflügelboot besteigen werden, das sie in fünfzehn Minuten zu Europoint bringt.

Kurt Ladendorff stammt aus bescheidenen Verhältnissen. Sein umfangreiches Beteiligungs- und Grundvermögen hat er sich ausschließlich selbst und ausnahmslos nach dem letzten Krieg durch Geschick, Glück und Ideenreichtum erworben.

Ein Wirtschaftsprüfer darf sich nach der Wirtschaftsprüferordnung vom 24. Juli 1961 nicht selbst unternehmerisch betätigen. Damit soll jede wirtschaftliche Interessenkollision von eigenen Wünschen und denen der Mandanten vermieden werden. Aber Wirtschaftsprüfer dürfen ihr Geld anlegen. Wie sie es machen, ist ihre Sache. Kurt Ladendorff hält nichts von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren. „Dafür bin ich zu emsig, das nimmt mir die Möglichkeit der Bewegung!“ Ladendorff legt die überschüssigen Gewinne aus seiner florierenden, angesehenen, über 20 Mitarbeiter beschäftigenden Wirtschaftsprüferpraxis in Beteiligungen an.

Gegenwärtig stehen sieben Gesellschaften auf seiner Liste. Aber es waren auch schon mehr, die Ladendorff ganz oder teilweise gehörten. Er hatte jedoch gar keine Hemmungen, sich von unrentablen Objekten rasch zu trennen oder andere mit Gewinn zu verkaufen. Diese sieben Gesellschaften werden von Geschäftsführern geleitet. Die Anteile Ladendorffs am jeweiligen Stammkapital – voll und bar eingezahlt – betrachtet er wie einen Aktienbesitz.

Dem Gesetz ist Genüge getan, formell ist der Wirtschaftsprüfer Ladendorff in keiner der Firmen geschäftsführend tätig. Der Ladendorff-Konzern hat auf den Aktivseiten der GmbH-Bilanzen bebaute und unbebaute Grundstücke im Buchwert von einigen Millionen Mark stehen. Das Umlaufvermögen ist gering, die Gewinne sicherlich nicht.