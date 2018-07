Zum 8. Mai, dem 20. Jahrestag der deutschen Kapitulation, statteten die deutschen Regierungschefs in Bonn und Ostberlin den Siegermächten ihren Dank ab. Ludwig Erhard dankte den USA. für ihre großmütige Nachkriegshilfe, den Franzosen für den Beweis ihrer Freundschaft und den Briten für den Schutz von Recht und Freiheit. Walter Ulbricht bedankte sich bei der Sowjetunion für die Befreiung vom Nationalsozialismus.

Diese Dankesworte vermochten freilich nicht darüber hinwegtäuschen, daß beide an diesem Tage von ihren Verbündeten enttäuscht wurden. Ulbricht konnte darüber nachdenken, warum wohl die „Prawda“ jenen Passus im „Manifest“ seiner Regierung, der besagte, daß Westberlin auf dem Territorium der DDR liege, nicht abgedruckt hatte. Nur im fernen Peking wurde diese These gutgeheißen.

Bundeskanzler Erhard wartete indessen vergeblich auf die Deutschland-Erklärung der drei Westmächte, wegen französisch-amerikanischer Differenzen nicht rechtzeitig fertig wurde. Präsident Johnson und Premierminister Wilson überbrückten diese Lücken durch wortreiche Bekenntnisse zur Wiedervereinigung Deutschlands in Freiheit. Um so auffälliger wirkte das Schweigen de Gaulles.

In Ostberlin wurde das Verhalten de Gaulles sorgfältig registriert. Ulbricht beeilte sich, aus seiner Rede alle Angriffe gegen Frankreich herauszustreichen, und Ministerpräsident Stoph nannte de Gaulles Ausführungen über eine „Europäisierung“ der deutschen Frage „bemerkenswert“. Ulbricht telegraphierte „beste Glückwünsche“ für de Gaulle und das französische Volk.

Wenig verheißungsvoll klang, was Ostberlin und Moskau in diesen Maitagen dem deutschen Volk zu bieten hatten: Sowjetministerpräsident Kossygin: „Der Status quo in der deutschen Frage ist für uns Zur Zeit ziemlich befriedigend. Man muß ihn nicht ändern.’ Eine fast noch kältere Dusche wurde der Bundesregierung aus Polen zuteil. Parteichef Gomulka versicherte in Breslau, sein Land werde einer Wiedervereinigung nicht um den Preis einer deutschen Anerkennung der Oder-Neiße-Linie zustimmen,

Immerhin wurde die Bundesregierung nach soviel Enttäuschungen getröstet, als sich am Montag dieser Woche die drei Westmächte bei der NATO-Konferenz in London doch noch auf eine gemeinsame Deutschland-Formel einigten: „Die Lösung der deutschen Frage ist notwendig nicht nur im Interesse des deutschen Volkes, das seine Wiedervereinigung wünscht, sondern auch im Interesse aller europäischen Völker wie auch der anderen betroffenen Völker.“ Mit den „anderen betroffenen Völkern“ sind vor allem die Vereinigten Staaten gemeint.

Der NATO-Rat stellte sich hinter diese Erklärung. Am selben Tage jedoch goß George Kennan, der einstige Planungschef des State Department, Wasser in den Wein: Die NATO, sagte er, trage dazu bei, die deutsche Teilung zu verewigen.