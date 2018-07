Von Werner Höfer

Wer den Namen Reusch trägt und an der Ruhr wirkt, muß nicht unbedingt einen Vater haben, der Hermann heißt. Dr. Erhard Reusch ist keineswegs mit der Gutehoffnungshütte verwandt oder verschwägert, sondern mit dem Hause Krupp verheiratet. Er leitet als Direktor die „Stabsabteilung Personal“. Bei der Bewältigung seiner häuslichen Personalfragen hilft ihm eine „Perle“, die mit zwei Söhnen gesegnet ist. Als sie, an die Zukunft ihrer Kinder denkend, im Hause Reusch von den neuen Ausbildungsmethoden für „Kruppianer“ hörte, sagte sie in bester „Kumpel-Anton“-Prosa zu ihrem Chef:

„Meine Jungens schick’ ich bei Euch. Ich weiß noch nich, wofür se taugen. Aber dat werden se bei Euch schon rauskriegen.“ Damit war, auf einen Kernsatz verkürzt, ausgesprochen, was man sich bei Fried. Krupp ausgedacht hat, um die seit Jahr und Tag unveränderte Form der Lehrlingsausbildung endlich der sich wandelnden Anforderung industrieller Fertigung anzupassen. Dr. Ehrhard Reusch und sein Mitarbeiter Karl Otto Breustädt, Arbeitswissenschaftler, Diplom-Psychologe und Chef der Personalabteilung, konnten in einem Mammut-Unternehmen, – dessen mehr als hunderttausendköpfige Mitarbeiterschaft vom hochbezahlten Generalbevollmächtigten bis zum gut behandelten Hofkehrer reicht, – am lebenden Beispiel studieren, was der Betrieb braucht, und was die bisherigen Lern- und Lehrmethoden ihm schuldig bleiben:

„Mit den sich immer mehr differenzierenden Produktionsbedingungen haben Auswahl und Ausbildung der Lehrlinge nicht Schritt gehalten. Seit ein paar Jahren werden in unserem Hause Überlegungen angestellt, wie man das Mußverhältnis so ändern kann, daß keiner der Betroffenen darunter leidet und möglichst alle Beteiligten davon profitieren: der Betrieb und seine Belegschaft, der Lehrling und seine Eltern.“

„Mit Beginn des neuen Lehrjahres, also seit dem 1. April, hat die Firma Krupp begonnen, das Prinzip der Stufenausbildung in der Praxis zu erproben. Wie hat sich dieses Prinzip in der Praxis bewährt?“

„Hervorragend! In fünf Jahren hoffen wir, die konventionelle Ausbildung völlig durch diesen Reformplan ersetzt zu haben.“

„Wie unterscheidet sich Ihr neues System von dem alten Verfahren?“