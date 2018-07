Unsere beiden Bundeskanzler können von gewissen Details auf dem Wege de Gaulles zu den Vereinigten Staaten von Frankreich nicht enttäuscht werden. Erhard nicht, weil er, seiner optimistischen Natur gemäß, noch einem Erdbeben gute Seiten abgewinnen könnte. Adenauer nicht, weil er nach jeder neuen Brüskierung Bonns durch de Gaulle einen guten Brief bekommt, der bei jeder Lektüre immer noch besser wird. Andere hingegen...

Da ist eine Gruppe von Menschen, die hat es schwer getroffen. Still und einsam leiden sie mitten unter uns. Es sind jene, die sich so leidenschaftlich für die Politik de Gaulles begeistert haben und uns mit ihrer Begeisterung auch noch mitreißen wollten. Gaullisten nannte man sie, gegen ihren Willen. An ihrer Spitze standen Guttenberg, Mohler, Harpprecht, Strauß und Bild.

Jetzt, spätestens seit Sorins Empfang in Paris, will es keiner mehr gewesen sein. Fast ergeht es einem mit ihnen wie mit einem kalten Krieger, den man an das „Rollback“ von Dulles erinnert. Was auch nicht gerade fein wäre.

Verschwunden sind die Gaullisten von der Bildfläche, wenn auch nicht vom Bildschirm – wie ein Spuk. Sie verleugnen sich am Telephon, kommen nicht mehr zum Stammtisch, treiben sich wohl verschüchtert, verschämt im Wald herum.

Ein bitteres Los hat ihnen der General zugedacht.

Wir sollten jetzt nicht frohlocken, sondern für sie Verständnis aufbringen und sie nicht verhöhnen. Sie bei der Hand nehmen und sie wieder in die Gemeinschaft der Lebenden zurückführen wie verirrte Kinder. Irren ist menschlich. Sich so zu irren ist fast übermenschlich.

Immerhin hat sich schon einmal eine ganze Rechte – Algerien! – im General getäuscht. Vielleicht ist das ein Trost, wenn auch wohl kein großer. Vielleicht war es nur ein schöner Zug von Naivität, der sie dem General die deutsch-französischen Gefühle glauben ließ.