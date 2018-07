Inhalt Seite 1 — Gefahr der politischen Erstarrung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Walter Euchner

Ernst Fraenkel: Deutschland und die westlichen Demokratien; W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 1964; 205 Seiten, 9,80 DM (Politische Paperbacks).

Man mag zu den bisherigen Regierungen der Bundesrepublik stehen wie man will – ihr Regierungssitz jedenfalls funktioniert mit erstaunlicher Perfektion. Niemand glaubt im Ernst daran, ein Wahlsieg der Sozialdemokratischen Partei könne hieran etwas ändern oder führe gar, wie Adenauer einmal sagte, zum „Untergang Deutschlands“: die Verhältnisse in der Bundesrepublik sind, mit einem Wort, „stabil“. An diese Stabilität hat man sich mittlerweile so gewöhnt, daß die Voraussetzungen einer krisenfesten demokratischen Ordnung in der Öffentlichkeit kaum noch diskutiert werden. Wer jedoch nicht in den Tag hinein leben will, muß erkennen, wie gefährdet gerade demokratische Regierungssysteme sein können.

Ernst Fraenkel, der Ordinarius für vergleichende Lehre der Herrschaftssysteme an der Freien Universität Berlin, ist in einer Reihe von Aufsätzen dem „Wesen und Funktionieren der freiheitlich westlichen Demokratie“ nachgegangen, die nunmehr gesammelt vorliegen. Es handelt sich hierbei durchweg um Analysen „in praktischer Absicht“.

Da die Gesellschaft nun einmal „pluralistisch“ strukturiert sei, bekennt sich der Verfasser zur pluralistischen „Repräsentativdemokratie“. Der Ausgleich zwischen den Repräsentanten der völlig legitimen Gruppeninteressen vollzieht sich im Parlament; es ist Funktion der Parteien, Mittler zwischen den widerstreitenden Interessen der Gruppen zu sein und einen Kompromiß zustande zu bringen. Staatswille und Gemeinwohl sind nicht etwa „vorgegebene Größen“, sondern die Resultante, „die sich jeweils aus dem Parallelogramm der ökonomischen, sozialen, politischen und ideologischen Kräfte einer Nation dann ergibt, wann ein Ausgleich angestrebt und erreicht wird, der objektiv den Mindestanforderungen einer gerechten Sozialordnung entspricht und subjektiv von keiner maßgeblichen Gruppe als Vergewaltigung empfunden wird“. Voraussetzung eines so verstandenen Systems der Demokratie ist allerdings, daß ein „als gültig anerkannter“ naturrechtlicher Wertkodex besteht, ohne den Kompromisse nicht zustande kommen könnten.

Der Gegentyp zu dieser von Fraenkel vertretenen Theorie der pluralistischen Repräsentativdemokratie ist die „vulgärdemokratische“ plebiszitäre Demokratie, die sich im Anschluß an Rousseau (der in diesem Zusammenhang allerdings zumeist mißverstanden wird, was Fraenkel nicht deutlich genug hervorhebt) in der Französischen Revolution herausbildete und derzufolge das Parlament die Aufgabe hat, den „vorgegebenen“ Allgemeinwillen des Volkes auszusprechen. Die Abgeordneten sind nach dieser Auffassung nicht Repräsentanten von Partikularinteressen, sondern des präexistenten Gemeinwohls; die Regierung hat allein den Volkswillen in die Tat umzusetzen. Fraenkel geht mit dieser „vulgärdemokratischen Verfassungsideologie“ scharf zu Gericht. Der vorgegebene Gemeinwille sei reine Fiktion und diene der „ideologischen Verbrämung“ von Sonderinteressen, was vom Volke durchschaut werde und zur Diskreditierung des Parlaments führe. Am Ende stehe schließlich die „zäsaristische Diktatur“ einer Einzelperson, die in den Augen des Volkes im Gegensatz zum unglaubwürdig gewordenen Parlament den Gesamtwillen repräsentierte.

Das Musterbeispiel für die Entartung eines demokratischen Regierungssystems ist die Weimarer Republik. An ihr versucht Fraenkel zu zeigen, wie das Mißverständnis des Wesens der parlamentarischen Demokratie durch die Schöpfer der Weimarer Verfassung zum fast naturnotwendigen Verfall dieses Staatswesens führen mußte. Die Väter der Weimarer Republik abstrahierten ihr Vorbild, die englische Verfassung, von ihrem spezifischen gesellschaftlichen Milieu und interpretierten sie im Sinne der genannten „vulgärdemokratischen Verfassungsideologie“. So wurde ein abstraktes Modell des englischen Regierungssystems mechanisch auf deutsche Verhältnisse übertragen. Die ebenso verfehlte Kopie der Wahl des amerikanischen Präsidenten durch das Volk brachte ein zusätzliches plebiszitäres Element in das Regierungssystem der ersten deutschen Republik: „Die Weimarer Republik litt an einem Geburtsfehler, an dem sie zugrunde gegangen ist.“ Leider hat Fraenkel seine Aufsätze nicht durch eine Analyse der Fünften Republik de Gaulles ergänzt. Sicherlich hatte er hierzu interessante Gesichtspunkte beisteuern können.