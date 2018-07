Von Vitus Dröscher

Instinkte beherrschen das gesamte tierische Leben. Sie wirken auch viel nachhaltiger auf das Verhalten des Menschen, als wir uns zugestehen wollen. Doch haben wir von dem Phänomen nur eine höchst unklare und meist grundfalsche Vorstellung. Die verbreiteten Anschauungen von den „unter der Oberfläche schwelenden Mächten“, vom „Bösen“ und den „tierischen Wurzeln im Menschen“ decken sich nur selten mit den biologischen Tatsachen.

Dabei sind die mit Ausnahme der Psychiatrie bisher von allen schlankweg ignorierten Ergebnisse der Triebforschung bereits rund dreißig Jahre alt. Aber selbst Interessierte, auch Zoologen, konnten sich bislang kaum mit diesen Dingen beschäftigen, denn die Original-Veröffentlichungen sind nur sehr schwer zugänglich. So ist es dem Piper Verlag zu danken, daß er jetzt eine Sammlung der wichtigsten Dokumente herausgegeben hat:

Konrad Lorenz: „Über tierisches und menschliches Verhalten“ Band I, Piper-Paperback, München, 1965; 412 S., 14,80 DM.

Das Buch geht jeden an, der über das Wesen von Tier und Mensch, Körper und Seele nachdenken will. Empfohlen sei es all denen, die bereit sind, einige Arbeit zur tieferen Erkenntnis psychischer Zusammenhänge aufzuwenden.

Den Schlüssel zu dieser Erkenntnis fand Professor Konrad Lorenz, Patriarch der Verhaltensforschung und heute Direktor des Max-Planck-Instituts für Verhaltensphysiologie, in teilweise recht amüsanten Tierbeobachtungen. Besonders am Verhalten von Vögeln exemplifiziert der Forscher seine These, nach der Instinkt ein unveränderlicher Kettenreflex ist, den man „wie ein Organ behandeln kann, dessen individuelle Variationsbreite bei allgemeiner biologischer Beschreibung einer Art vernachlässigt werden darf“.

Woran erkennen zum Beispiel Tiereltern ihre Jungen? Legt man einer brütenden Hühnerglucke Eier anderer Vögel ins Nest, so erkennt sie die geschlüpften Küken mit wenigen Ausnahmen als Fremdlinge und bringt sie um. Vogelammen hacken selbst nach dem kaum von innen angepickten Ei, wenn es nicht die „richtigen“ Schlüpfgeräusche von sich gibt. Das Huhn „weiß“ also genau, wie Hühnerküken im Gegensatz zu fremden Vogelkindern aussehen, wie sie piepen und mit welchen Klopfgeräuschen sie sich aus der Eischale befreien.