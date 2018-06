Wie immer, wenn es nach Hause ging, machte Josef Tubacki sein Spiel: Tänzelnd bewegte er sich um unsere Karre, nahm den breiten aus Leinwand geschnittenen Ziehgurt quer über die Schulter, scharrte freudig, sprang an, prustete auch, bäumte sich schön auf im Geschirr und keilte spielerisch mit seinen ungleichen Sandalen aus, und das trieb er so lange, bis ich die Schubstangen anhob und rief: Hüh, Josef, hüh! Da zog er ungestüm an, er mit seinen zweiundsechzig Jahren, warf sich in den Gurt, machte einige, wenn auch mehr angedeutete Galoppsprünge, und in ungeduldigem Einverständnis warf er mir ein verstümmeltes Wiehern herüber, das ich mit einem Schnalzen erwiderte.