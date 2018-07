Jahre hindurch standen die einst so renommierten Adlerwerke vorm. Heinrich Kleyer AG., Frankfurt, wohl nicht zuletzt durch einige mißglückte Experimente im Konjunkturschatten. Bis dann Max Grundig dieses Unternehmen seiner Gruppe einverleibte. Seither geht es bei Adler wieder aufwärts. Im Jahre 1964 war die Geschäftsentwicklung sogar „überaus positiv“. Der Umsatz stieg um nicht weniger als 27 Prozent auf 66,6 (52,2) Millionen Mark. Der ausgewiesene Reingewinn erhöhte sich von 0,86 auf 1,22 Millionen Mark, so daß für das letzte lahr die Ausschüttung wieder um 2 Prozent auf 8 Prozent heraufgesetzt werden kann.

In diesem Jahr wird die Neckermann Versand KGaA., Frankfurt, so verkündete Josef Neckermann, mit Sicherheit Umsatzmilliardär, nachdem im Jahre 1964 der Umsatz um 12,5 Prozent auf 903,8 Millionen Mark stieg. Unter Einschluß des Reisedienstes und der Neckermann Eigenheim GmbH, ergab sich sogar ein Gruppenumsatz von 947 Millionen Mark. Die Umsatzrendite hat sich jedoch nur geringfügig verbessert. Der Jahresüberschuß belief sich auf 12,75 (11,25) Millionen Mark, womit sich eine unveränderte Nettorendife von 1,41 Prozent errechnet. Das dürfte auch der Grund dafür sein, daß zur Enttäuschung mancher Aktionäre die Gesellschaft für 1964 eine gleichbleibende Dividende von 12 Prozent auf das AK von 85 Millionen Mark zahlen wird.

Bei der „Securitas“ Bremer Allgemeine Versicherungs-AG stieg 1964 die Prämie von 42,7 auf 46,3 Millionen Mark. Der Schadensverlauf war in den einzelnen Sparten unterschiedlich. Die Aufwendungen für Schäden sind besonders in der Kraftverkehrs-Haftpflicht- und Fahrzeug-, der Feuer-, Maschinen- – und Transport-Versicherung angestiegen. Während in der Kraftverkehrsversicherung noch ein bescheidener Gewinn erzielt werden konnte, schlossen die Feuer-, Maschinen- und Transport-Versicherungen mit Verlusten ab, die aber durch die Gewinne der übrigen Sparten mehr als ausgeglichen wurden. Einschließlich des Überschusses aus den Vermögenserträgen konnte gegenüber dem Vorjahr ein erhöhter Bruttogewinn in Höhe von 1,8 Millionen erwirtschaftet werden. Es wird wie im Vorjahr wieder eine Dividende von 12 Prozent auf das eingezahlte Grundkapital und außerdem ein Bonus von 5 Prozent vom Nennkapital, der zur weiteren Einzahlung auf das Grundkapital dienen soll, ausgeschüttet. Das Grundkapital ist dann mit 5 Millionen voll eingezahlt.

Ber der Allgemeine Deutsche Philips Industrie GmbH (Alldephi) ist 1964 der konsolidierte Umsatz um 16 (1,5) Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Der im konsolidierten Umsatz enthaltene Export nahm mit 30 Prozent überdurchschnittlich zu. Die Ausweitung des Geschäftsvolumens erstreckte sich auf alle Bereiche des Vertriebsprogramms. Der konsolidierte Reingewinn für 1964 beträgt 66,1 Millionen gegenüber einem Gewinnausweis von 59,8 im Geschäftsbericht 1963. Auf der Gesellschafferver-Sammlung über das Geschäftsjahr 1963 wurde eine Gewinnausschüttung beschlossen, die neben der Zahlung einer Dividende von 14 Prozent eine Erhöhung des Stammkapitals der Alldephi um 60 auf 260 Millionen ermöglichte. Diese Erhöhung ist im Februar 1965 erfolgt.

Die Industriekreditbank AG, Düsseldorf, berichtet in ihrem Geschäftsbericht für 1964 von einer erfolgreichen Tätigkeit im Interesse nichtemissionsfähiger Unternehmungen von Industrie, Handel und Gewerbe. Bei einer bewußt verfolgten Streuung der Darlehen nach Höhe und Wirtschaftszweigen übertrafen die neuen Kreditbewilligungen mit insgesamt 450 Millionen Mark das Vorjahresergebnis um 11 Prozent. Obwohl die Tilgungen auf das ausgeweitete Engagement auch im Berichtsjahr stark zunahmen, konnte mit dem regen Neugeschäft das langfristige Engagement nahe an die 2-Milliarden-Grenze geführt werden. Das wachsende Kreditgeschäft wurde in erster Linie aus zwei 6prozentigen 60-Millionen-Anleihen des Jahres 1964 und der Ausgabe von 60 Millionen Kassenobligationen finanziert. Die Hauptversammlung stimmte der Ausschüttung einer auf 9 (8) Prozent erhöhten Dividende zu.