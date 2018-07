Maigret, der Unermüdliche, hatte seines Amtes gewaltet; der Mörder des herzkranken Trinkers war glücklich zur Strecke gebracht. Rupert Davis lächelte freundlich und kehrte zu seiner Pfeife zurück, Madame Maigret durfte den Ihrigen wieder in der vertrauten Mittelstandswohnung begrüßen, und die deutsche Fernsehschar hatte Gelegenheit, auch diesmal dem Kummer Ausdruck zu geben, daß die Ehe des großen Kriminalisten offenbar kinderlos ist: Entsagung, so scheint es, bleibt das Salz der Karriere!

Nun, mögen Teenager und herzige Kleine auch am kargen gallischen Familientisch fehlen – für Menschlichkeit ist am Samstagabend auf andere Weise reichlich gesorgt. Alle sind nett zueinander, und Lucas, Inspektor Lucas, wie man weiß, hat einen Chef, der seinesgleichen sucht. (Zum Dank dafür raucht er nur Zigaretten und überläßt seinem Vorgesetzten das Image aus Dampf und Bruyère.)

Kurzum, es ist alles im Lot, die Spielregeln verändern sich nie, der Verdächtige ist immer der Täter, das hab ich mir doch gleich gedacht, rufen die Zuschauer aus. Nicht die Margarine-Prinzessin aus Holland, nicht der Jachtbesitzer und nicht der alternde Playboy, sondern der schurkische Sekretär hat den Whiskytrinker ermordet. Ein Pokerspiel im Nachbarzimmer tarnte die Tat, Maigret zieht die Stoppuhr, sechzig Sekunden genügten, das Werk zu vollenden.

Baderaum an Baderaum, Klosett an Klosett: Das Austreten gewann eine schreckliche Nebenbedeutung, und die Grammatik trat in ihr Recht. Objekt und Präposition veränderten alle Aspekte, das nuancierte Verbum machte aus dem harmlosmenschlichen Vorgang ein Höllenspektakel: Statt Wasser zu lassen, hatte der Übeltäter seinen Arbeitgeber ins Wasser gelassen.

So weit – so gut. Triumph der Sprachlehre. Ende des Spiels. Maigret trat ab, die Warschauer Philharmoniker sollten, ein illustres Ereignis, im pfälzischen Landau moderne Musik intonieren. So jedenfalls war es geplant, doch leider hatte der gallische Tausendsasa seine Wasserexperimente vier Minuten zu früh abgeschlossen... und so entführte uns Mainzens Ansagerin dann noch schnell an einen romantischen See, ließ Wellen wogen, Seerosen grüßen, den Zahn der Zeit an einem Holzpfosten bohren und den Schiffsbug raschelnd durch das Schilf am Ufer gleiten. Nur keine Pause, heißt die Devise, nur kein Atemschöpfen und keine Foyer-Plauderei: Wer die schwarze Scheibe zeigt, verliert sein Gesicht. Lieber drei Minuten lang läppische Bilder als Besinnung, Diskussion und Verweilen.

Den Programmgestaltern sitzt die Angst im Genick: Pausen fürchtend, stellen sie Zelluloid-Brücken her, die niemandem nützen. Der Lidschlag fehlt, die Trennung zwischen Bild und Bild. Es fehlt der Mut zur Zäsur. Momos