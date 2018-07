von Siegfried Lenz

Wie immer, wenn es nach Hause ging, machte Josef Tubacki sein Spiel: Tänzelnd bewegte er sich um unsere Karre, nahm den breiten aus Leinwand geschnittenen Ziehgurt quer über die Schulter, scharrte freudig, sprang an, prustete auch, bäumte sich schön auf im Geschirr und keilte spielerisch mit seinen ungleichen Sandalen aus, und das trieb er so lange, bis ich die Schubstangen anhob und rief: Hüh, Josef, hüh! Da zog er ungestüm an, er mit seinen zweiundsechzig Jahren, warf sich in den Gurt, machte einige, wenn auch mehr angedeutete Galoppsprünge, und in ungeduldigem Einverständnis warf er mir ein verstümmeltes Wiehern herüber, das ich mit einem Schnalzen erwiderte. Die Karre ruckte an. Die beiden großen Räder mit dem abgeplatteten, blank gehämmerten Eisenbeschlag rollten noch nicht, sie schlugen vielmehr knirschend zu einer, dann zur andern Seite aus, gerade so, als wollten sie sich feststemmen, querlegen zur Fahrtrichtung, doch gegen diese eigensinnige Beharrung setzte Josef Tubacki sein Körpergewicht ein: Tief ließ er sich in den Ziehgurt fallen, schnaubte, ließ seine Arme zu Pleuelstangen werden, bearbeitete die Straße mit seinen ungleichen Sandalen, bis die Räder den Widerstand aufgaben, sich überschlugen, leicht und immer leichter rollten. Dann richtete er sich im Gurt auf und blickte prüfend auf die Ladefläche unserer Karre, umfaßte alles mit einem Blick: die geschnürten Stapel alten Papiers, die Körbe mit den leeren Flaschen, baumelnde Kessel und Kannen, alte und sehr alte Schuhe, die verzurrte Last vollgestopfter Säcke und die erregenden Gelegenheitsfunde: einen Lampenschirm vielleicht, ein Geweih, eine brauchbare Mütze oder ein schwarzweißes Katzenfell. Hatte alles seine Ordnung auf der Ladefläche, drohte da nichts zu rutschen oder zu fallen, ließ er zufrieden den Kopf hängen und trabte, bei leichtem Übergewicht, glücklich den Elbbrücken entgegen, heimwärts.

Wir rollten durch ungewohnte, nie zuvor besuchte Straßen, fernab von der vertrauten Nähe des Hafens, seinem erfrischenden Luftzug. Immer kühner, immer verzweifelter stießen wir nach Hamburg hinein auf der Suche nach neuen Sammelplätzen; denn hatte man uns erst Ostern mit einem Preissturz für alte Flaschen überrascht, so sprach man schon zu Pfingsten dem Altpapier schroff ein Drittel seines Wertes ab. Die Metallpreise fielen zwar noch nicht, doch ein geheimes Beben war schon festzustellen, ein feines Schwanken und Zittern, das auch die Preise für Altgummi bedrohte. Da blieb uns doch nichts anderes übrig, als neue Straßen zu erobern, tief in die Stadt vorzudringen, die Tonnen des Schauspielhauses ebenso zu inspizieren wie die fündigen Kübel der namhaften Hotels. Wenn die heimischen Märkte ermatten, meine ich, blickt der Kaufmann unwillkürlich zum Horizont.

Von weither rollten wir heimwärts, kamen von Hamm oder vom Grindel, zufrieden für den Augenblick, wenn auch nicht sorglos gegenüber der Zukunft: Josef Tubacki im Ziehgurt, ich zwischen den Schubstangen unserer Karre. Ich gebe zu: es war nicht einfach, den farbblinden Josef mit den Zeichen und Regeln des Verkehrs vertraut zu machen; in der ersten Zeit verschlangen gebührenpflichtige Verwarnungen mitunter den ganzen Tagesverdienst, doch Strafen und geduldige Aufklärung hatten es erreicht, daß Josef das Spiel der Ampeln schließlich beachtete, sich einprägte, daß Rot oben, Grün unten ist, und daß Rot einfach bedeutet: wart ein Weilchen. Nur an den Tagen seiner religiösen Besessenheit konnte es noch geschehen, daß er sich über Ampeln, Schilder und Gebote hinwegsetzte, deshalb versicherte ich mich vor jeder morgendlichen Ausfahrt seiner Gemütslage, und wenn er etwa in seiner Sunowoer Tonart erklärte: Der Härr is jekommen und fiehlte Hunger, da hab’ ich jeteilt mit ihm den letzten Bickling – da nahm ich selbst vorsorglich den Ziehgurt über die Schulter und machte den Vordermann. Doch das ereignete sich nicht öfter als zweimal in der Woche, an den andern Tagen konnte ich auf Josef zählen, sicher gehen, daß er die Sprache der Ampeln verstand und ihre Weisungen anerkannte.

Das rhythmische Klatschen seiner Sandalen lief uns also voraus, wir rollten über eine warme Asphaltstraße zügig unter gewöhnlichen Kastanien, überholten ein Fahrrad mit Anhänger, fügten uns dem Druck des Kreisverkehrs und wurden auf einmal in eine Einbahnstraße abgedrängt, die wir nicht kannten, von dort gerieten wir in eine Sackgasse, wurden abermals in eine Einbahnstraße hineingezwungen und durch wagemutige Erdarbeiten auf einen Damm umgeleitet, der zwar ein Pflaster, doch keinen Namen hatte. Josef, einmal im Zug, auf seine Weise unbändig und ausdauernd, wenn es nach Hause ging, fuhr halbe Achten heraus, ließ die Karre über den Damm schlingern, entschloß sich sogar zu einigen Trabschritten, als wir eine Eisenbahnlinie überquerten. Wie immer, beeilten wir uns, noch vor dem Berufsverkehr über die Brücken zu kommen und die Funde des Tages beim Großhändler abzuliefern. Den Damm entlang, plötzlich durch leere, baumlose Straßen, die von neuen Mauern eingeschlossen waren, und da wußte ich, daß wir uns verfahren hatten. Prrr, machte ich, prrr Josef. Er hielt unwillig an, kopfnickend, scharrend. Wir haben uns verfahren, sagte ich, hier geht es nicht zu den Brücken.

Er wollte sogleich wieder anziehen, doch ich winkte ab, ich bat ihn, neben der Karre zu warten, während ich ging, um mir die Straßennamen anzusehen. Die Namen bestätigten nur, daß wir uns verfahren hatten: sie endeten auf -redder, auf -koppel und -hoop, Endungen, mit denen ich noch nie etwas hatte anfangen können; sie bezeichneten einen neuen Stadtteil, in dem man auf einen Ruf keine Antwort bekommen hätte, so sauber, so erschreckend klar und leblos war alles. Man hatte Lust, den Kragen hochzuschlagen. Die Mauern schlossen Fabrikhöfe ein, von denen nicht das beruhigende Geräusch von Arbeit herüberdrang. Die Tore, mit Eisenspitzen bewehrte Drahtgitter, waren geschlossen. Aus keinem der streng warnenden Schornsteine drang gemütlicher Qualm. Da mußte man sich doch fremd und unterlegen vorkommen und den Wunsch verspüren, aus dieser Gegend ohne Zögern zu verschwinden.

Hastig kehrte ich zur Karre zurück, sagte noch im Gehen: Hüh, Josef, hüh, doch vorn war niemand, der sich in den Gurt legte, freudig ansprang und zog: Josef stand nicht im Geschirr. Josef hatte es geheimnisvoll erreicht, daß ein Tor sich für ihn öffnete, er stand bereits auf dem Boden der Fabrik, vor einem sechseckigen, gläsernen Pförtnerhaus, eine Hand starr, sagen wir: fordernd in die Luft gestoßen und auf einen kauenden Portier einsprechend, der Josefs fordernde Hand übersah und sich darauf beschränkte, hin und wieder träge den Kopf zu schütteln. Den unvermeidbaren Augenblick des Erstaunens stand ich da und sah zu, dann rief ich Josef an, rief mehrmals und erreichte, daß er sich mir zuwandte und, heftig gestikulierend, herüberkam. Ich fragte ihn, was sein Gespräch mit dem Portier zu bedeuten habe, worauf er mich zur Mauer zerrte, auf ein Schild wies, mit seinen Handknöcheln fordernd auf das Schild klopfte und sagte: De Fabriek, Mänschenskind, ich kennt schweren, das is de Fabriek.