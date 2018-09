Inhalt Seite 1 — Otto Klemperer Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Josef Müller-Marein

Die großen Dirigenten werfen mit ihren runden Geburtstagen nur so herum: Im vorigen Jahr Ernest Ansermet: 80, in der vorigen Woche Hans Schmidt-Isserstedt: 65, und am 15. Mai Otto Klemperer: 80. In Fällen wie diesen kommt es auf die Zahlen nur deshalb an, weil die Mitwelt einen Anlaß findet, ihre Dankbarkeit auszusprechen. Sie hat alle Ursache dazu.

Und da wir von Dirigenten sprechen, sei eine Frage erlaubt: Wie wäre wohl die Sache ausgegangen, wenn Klemperer, und nicht Karajan, neulich die Achte Symphonie Bruckners in Paris aufgeführt hätte? Sie wurde vor einigen Wochen den Parisern überhaupt erst vorgestellt: eine Erstaufführung, ob man es glaubt oder nicht. Anschließend wurde Bruckner von den Kritikern schrecklich verrissen: Bruckner, nicht Karajan. Denn wie könnte bei einem so großartigen Dirigenten ein Werk versagen, wenn es nicht miserabel wäre? So das Urteil über Bruckner in Paris.

Karajan begab sich mit Bruckners „Achter“ und den Wiener Philharmonikern von Paris nach London. Dasselbe niederschmetternde Resultat für Bruckner (und hier allerdings auch Zweifel an Karajans Wahl der Tempi).

Man sieht aus diesem Beispiel, was Dirigenten bedeuten: Bruckners geniales Werk blüht oder stirbt – je nachdem. Das Beispiel zeigt: Wir brauchen gültige Maßstäbe und brauchen sie immer wieder. Kein Zweifel, daß, wenn Otto Klemperer Bruckners in Frankreich nie gehörte „Achte“ dem Pariser Publikum vorgestellt hätte (es war die höchste Zeit; da hatte Karajan ganz recht), die Leute sofort begriffen hätten, um was es sich handelte. Daß die Leute begreifen, um was es sich handelt, das ist das Signum der Größe eines Dirigenten.

Otto Klemperer ist ein großer Dirigent. Mit den anderen hier erwähnten Jubilaren hat er gemeinsam, daß er nicht zu denen gehört, die einem mehr optisch als akustisch interessierten Publikum das effektvolle Schauspiel eines berühmten Dirigenten bieten. Sie alle sind ebenso liebenswürdige wie sachlich-strenge Herren, unermüdlich dort, wo die Öffentlichkeit sie nicht sieht: in den Proben. Aber wieso neue Maßstäbe, immer neue? Sollten einmal gesetzte Maßstäbe nicht allgültig sein?

Sie sind es offenbar nicht. Sonst würde es beispielsweise nicht nötig sein, daß alle zehn Jahre eine bisher gültige Schallplattenaufnahme „klassischer“, also unvergänglicher Musik durch eine neue, moderne Interpretation abgelöst wird. Daß dies allein auf das Konto des technischen Fortschritts käme, ist nicht anzunehmen. Auch die künstlerischen Anforderungen schreiten fort. Der Interpret also steht zwischen der „Ewigkeit“ des Werkes und der Vergänglichkeit der Gegenwart. Je länger seine „Maßstäbe“ sich freilich als gültig erweisen, desto größer ist er. Klemperer ist ein sehr großer Dirigent.