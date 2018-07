In vielen Städten des Westens gingen die persischen Studenten wieder einmal auf die Straßen, um gegen die Herrschaftsmethoden des Schahs zu protestieren. Sogar der Verband Deutscher Studentenschaften erklärte sich mit ihnen solidarisch. Ihre Empörung richtete sich gegen die Verhaftung von sechs Kommilitonen, die für einen mißlungenen Mordanschlag auf den Schah verantwortlich sein sollen.

Die Geheimpolizei des Iran behauptet, daß die Schüsse, die ein Soldat der Palastwache am 10. April auf den Schah abfeuerte, einen von Peking gesteuerten Putsch einleiten sollten. Das Komplott sei in einer Londoner Espresso-Bar geschmiedet worden. Fünf der Studenten waren nach Abschluß ihres Studiums in England in diesem Frühjahr in ihre Heimat zurückgekehrt.

Persische Studentenführer in London sehen in den Behauptungen der Geheimpolizei nur einen Vorwand, um mißliebige Oppositionelle zu unterdrücken. Sie fürchten, daß ihre Kommilitonen durch Folterungen zu Geständnissen erpreßt wurden. Nach unbestätigten Berichten ist einer der Verhafteten nach schweren Mißhandlungen im Gefängnis gestorben.

Eine Gruppe von britischen Unterhausabgeordneten hat die persische Regierung ersucht, die Verhafteten gut zu behandeln und ihnen ein faires, öffentliches Verfahren zu billigen. Inzwischen riefen persische Studenten in der Bundesrepublik Innenminister Höcherl um Schutz an, weil sie sich von Agenten des persischen Geheimdienstes bedroht fühlen. Weder Höcherl noch die deutschen Behörden sollten auf die Propagandathesen hereinfallen, daß sie es bei den Studenten mit Kommunisten zu tun hätten.