Inhalt Seite 1 — Terror und Anpassung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Marianne Kesting

Dieses Stück enthält nichts außer dem, was es enthält, also: keine Anspielungen auf irgend etwas und keine Metaphern. Zwischen den Zeilen steht nichts; zwischen ihnen lesen zu wollen, ist daher verlorene Liebesmüh. Der nackte Text ist eindeutig; die Sätze und Szenen haben ihren logischen Sinn – es braucht also nichts in sie hineingelegt werden.

Wo solche Anmerkungen einem Drama vorausgehen, darf man sicher sein, daß etwas verhüllt werden soll, daß es sehr wohl etwas „zwischen den Zeilen“ zu lesen gibt. Wir aber tun gut daran, die erstaunlichen Dramen des Polen Slawomir Mrozek, die, mit derartigen Vorsprüchen gewappnet, ihren Weg in einen westdeutschen Verlag gefunden haben –

Slawomir Mrozek: „Stücke I“; Karl H. Henssel Verlag, Berlin; 248 S., 10,80 DM

– mit besonderer Aufmerksamkeit zu lesen. Schon. ihre Form ist ungewöhnlich. Die Literaturlexika sprechen kühn von „surrealistischen Satiren“. Ich möchte eher denken, es handele sich um handfeste politische Parabeln. Jedenfalls ist schnell festzustellen, daß diese Stücke sich weit vom Kanon des „sozialistischen Realismus“ entfernen und sich eher in der Nähe der dramatischen Satiren Majakowskis, der Dürrenmattschen Parabeln oder in mancher Beziehung gar der Nähe Ionescos bewegen. Polens Schriftsteller nutzen ihre relative künstlerische Freiheit und besinnen sich auf Formen und Ausdrucksmittel der frühen russischen Avantgarde und des Westens.

Nicht allein die verhältnismäßig liberale Atmosphäre in Polen dürfte hier den Ausschlag geben. Die nationale polnische Kultur war immer schon in starkem Maße an der französischen orientiert und in ganz anderem Maße „europäisiert“ als beispielsweise die russische. Als die ästhetische Reglementierung sich lockerte, griff Polens junge Generation mit Begier die Anregungen des Westens auf und verarbeitete sie auf ihre Weise zu einem gemäßigten Avantgardismus mit sozialkritischem Akzent.

Unter dem Mantel der gleichnishaften Darstellung, der Parabel, Allegorie oder auch der „Utopie“ ließ sich seit je aufs beste sagen, was man direkt nicht zu sagen wagte. In seinem Essay „Weite und Vielfalt der realistischen Schreibweise“ behandelte Brecht im Jahre 1938, schlau das Schlagwort „Realismus“ benutzend, um der stalinistischen Ästhetik ein Schnippchen zu schlagen, gerade Parabel und Allegorie und zog als erlauchte Beispiele der Literaturgeschichte Cervantes, Swift, Balzac, Dickens, Voltaire und Shelley heran. „Diese ‚symbolistische‘ Schreibweise“, schrieb Brecht, „hinderte Shelley keineswegs daran, sehr konkret zu werden.“ Er meinte: politisch konkret.