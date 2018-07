Eine Miederfirma feiert in diesem Jahr fünfundzwanzigjähriges Jubiläum. Ein holländisches „Informationsbüro für Textil und Mode“ gab zu diesem Anlaß eine Werbeschrift heraus, in der die Erfolge der Firma gefeiert werden. Ein Vorwurf wird den Kundinnen darin nicht erspart: „Wir sind so an die große Auswahl sehr guter Miederware gewöhnt, daß wir diese oft schon als Selbstverständlichkeit hinnehmen und sie als üblichen Modeartikel betrachten. Von einer Anerkennung der beachtlichen technischen Leistungen auf diesem Gebiet ist selten die Rede.“

Dieser Holländer allerdings ist außerordentlich beredt. Er beschreibt, wie anregend sich der amerikanische Bestseller „The Carpetbaggers“ auf die Miederindustrie auswirkte. Darin erreicht „eine hübsche junge Frau mit voller Büste um 1930 den ihr auf den Leib geschriebenen Erfolg als Filmstar nur mit Hilfe eines genialen Flugzeugkonstrukteurs. Dieser wirft mit Termini wie Kraftpunkten, Druck und Gegendruck und dem Prinzip, der Hängebrücke um sich und kommt schließlich mit einem für seine Zeit phantastischen Resultat ans Licht... Verschiedenes in diesem Buch erinnert sehr an die in den dreißiger Jahren sehr beliebte Jean Harlow, das ‚blonde Gift‘.“ Der Flugzeugkonstrukteur scheint gleichermaßen berühmt zu sein durch Flugzeugbauten wie Büstenhalterentwürfe.

Der Autor macht noch anderes begreiflich, zum Beispiel wie es zum Büstenhalter mit Schaumgummi-Einlage kam. Der inzwischen verstorbene Direktor der Firma ließ sich dazu inspirieren, „von den Schaumgummisohlen in seinen Tennisschuhen“. Der Informationswert dieser Nachricht ist etwas unklar, aber je nun, was weiß man, was die Miederfabrikanten noch alles mit den Damen vorhaben. Da heißt es nämlich weiter: „Ebenso wie die kosmetische Industrie findet auch der Miederfabrikant seit langem sein Hauptaufgabengebiet in der Vervollkommnung der normalen Frauenfigur.“ Wenn das nicht gelingt, dann sei nicht die Miederindustrie schuld, sondern, so fährt der Bericht fort: „Da, wo noch überflüssiger Umfang kaschiert werden muß, handelt es sich um Frauen, die durch Veranlagung, vor allem aber auch durch Verwahrlosung dicker sind als die moderne Durchschnittsfrau Eine gemeinschaftliche Propaganda für gute Körperpflege, Gymnastik und Muskelübungen sowie eine vernünftige Diät wären nicht schlecht und würden nicht nur dem Äußeren der Frau zugute kommen, sondern sich auch auf, die Produktivität und Wirtschaftlichkeit der Industrie auswirken.“

Das ist etwas Besonderes: Eine Industrie, deren Werbung sonst ganz darauf abgestellt ist, den Frauen zarte Schmeicheleien zu sagen, legt sich selbst keinen Zwang mehr auf und bringt lange Verschwiegenes ans Licht. Neue Werbemethoden? Vielleicht war die Firma nur der Feinsinnigkeiten überdrüssig und stellte zur Abwechslung einen Faustkämpfer als Werbechef an. N. G.