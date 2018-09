Inhalt Seite 1 — ZEIT-Berichte aus der Forschung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Wale der Antarktis bevorzugen Meeresgebiete mit relativ geringem Salzgehalt, stellte der sowjetische Wissenschaftler Eduard Czerny fest. Czerny verglich die Angaben auf Karten, die über die wechselnden Salzverhältnisse in den südlichen Teilen des Pazifischen und des Indischen Ozeans Aufschluß geben, mit Meldungen über das Auftreten von Walen. Der Forscher stieß auf den für Walfänger interessanten Sachverhalt, daß Wale am häufigsten in Meeresgebieten anzutreffen sind, in denen der Salzgehalt weniger als 3,4 Prozent beträgt.

Vier Wochen in der Zentrifuge

Erfahrungen bei den bisher absolvierten kurzen Weltraumflügen deuten darauf hin, daß länger dauernde Schwerelosigkeit für den menschlichen Körper verhängnisvolle Folgen haben kann. Es wird damit gerechnet, daß Herzfunktion und Kreislauf der Astronauten Störungen erleiden, daß die Muskeln erschlaffen und die Knochen Kalk verlieren.

Raumfahrtmediziner bemühen sich daher, die im Raumschiff fehlende Schwerkraft durch andere Kräfte zu ersetzen, die auf den Körper einwirken und ihn gesund halten sollen. Nach den bisherigen Untersuchungen, die freilich auf der Erde niemals bei Schwerelosigkeit vorgenommen werden können, erscheinen zwei Verfahren denkbar, durch die der Mangel an Schwerkraft auf längeren Weltraumreisen ausgeglichen werden könnte: Die Astronauten werden ständig mit dem ganzen Raumschiff gedreht oder zeitweise auf einem Spezialapparat geschüttelt.

Aber hält der Mensch überhaupt ständiges Drehen aus? Welche Umdrehungszahl wird am besten vertragen? Und welches ist die günstigste Schüttelbewegung? Solche Fragen sollen unter anderem durch Experimente geklärt werden, die Wissenschaftler der amerikanischen Marine sowie des Luft- und Raumfahrtunternehmens Boeing Company vornehmen.

Im Marine-Forschungszentrum Pensacola (Florida) beendeten kürzlich Freiwillige das bisher längste Drehexperiment. Vier Wochen lang lebten vier junge Männer in einem tortenförmigen Zimmer, das langsam rotierte. Zunächst drehte sich der fensterlose, in beruhigendem Grün gestrichene Raum mit einer Geschwindigkeit von zwei Umdrehungen pro Minute. Bald wurde die Rotationsgeschwindigkeit auf zehn Umdrehungen pro Minute gesteigert.