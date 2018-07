Zahlungsbilanz passiv

Der Saldo der laufenden Posten der westdeutschen Zahlungsbilanz (Handels- und Dienstleistungsbilanz und unentgeltliche Leistung), der im ersten viertel Jahr 1964 einen Überschuß von 1,2 Milliarden Mark ergeben hatte, schloß im ersten viertel Jahr 1965 nach vorläufigen Angaben der Deutschen Bundesbank mit einem Fehlbetrag von 187 Millionen Mark ab. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr beruht fast ausschließlich auf dem Rückgang des Ausfuhrüberschusses in der Handelsbilanz von 2,4 auf 1,1 Milliarden Mark.

10 Millionen Lippenstifte

In der Bundesrepublik wird der Umsatz an Lippenstiften zur Zeit auf 40 Millionen Mark geschätzt, über die Hälfte davon wird in Drogerien und Parfümerien umgesetzt, 25 Prozent in Friseursalons, 14 Prozent in Waren- und Kaufhäusern und 6 Prozent in Seifenspezialgeschäften. Da der Durchschnittspreis eines Lippenstiftes bei 3,50 bis 4 Mark liegt, dürften rund 10 Millionen Stück Lippenstifte von Frauen und Mädchen in der Bundesrepublik gekauft werden.

Brauchen wir mehr Handschuhe?

Zu einer gemeinsamen Werbung haben sich die Hersteller von Lederhandschuhen und gewirkten sowie gestrickten Handschuhen entschlossen, die bislang harte Konkurrenten waren. Damit soll im nächsten Herbst der Verkauf von Handschuhen angeregt werden, der 1964 stagnierte und teilweise rückläufig war. Die Industrie hat 13,5 Millionen Paar gewirkte Handschuhe und 7,4 Millionen Paar gestrickte Handschuhe hergestellt. Der Preisdruck durch Importe war beträchtlich: Im vergangenen Jahr wurden allein 8,4 Millionen Paar gewirkte und 4,7 Millionen Paar gestrickte Handschuhe eingeführt.

Viel Luft