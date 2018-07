Inhalt Seite 1 — Aus Unternehmungen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mit mehr gerechnet

Nachdem die Aktionäre der Zellstofffabrik Waldhof in den Jahren 1962 und 1963 leer ausgegangen waren, bietet ihnen die Verwaltung für 1964 eine bescheidene Dividende von 4 Prozent an. Die im Vorjahr angekündigte Besserung der Absatz- und Ertragslage hat sich 1965 fortgesetzt. Lediglich beim Papier war die Rentabilität noch unbefriedigend. Nach der Dividendenankündigung ist der Kurs für die Zeliwald-Aktien gefallen. Die Börse hatte eine höhere Dividende als 4 Prozent erwartet.

Bayer gewinnt Prozeß

Die amerikanische Firma Sterling Drug Inc. darf in Australien keine pharmazeutischen Artikel mit dem Bayer-Kreuz auf den Markt bringen. Das hat jetzt der Oberste Australische Gerichtshof endgültig entschieden. Sterling arbeitete vor dem Krieg mit Bayer zusammen und versuchte jetzt, die früher gemeinsam mit Bayer bearbeiteten Länder für sich allein zu gewinnen. In Australien ist das gescheitert.

Billig bleiben

Es besteht Grund zu der Annahme, daß trotz der Bemühungen der „Produzenten-Allianz“ das im vergangenen Jahr erreichte niedrige Preisniveau für Rohkakao erhalten bleibt, stellte die „Sarotti“ AG, Hattersheim (Main), in ihrem Jahresbericht 1964 fest. Der Konsum an Rohkakao ist in den Verbraucherländern nämlich recht konstant, während in den erzeugenden Ländern Rekordernten erwartet werden. Die Folgerung wäre, daß auch die Schokolade weiterhin billig bleibt. Allerdings schränkt Sarotti ein, daß die Marktpreise ein Niveau erreichten, daß für einen normalen Wettbewerb künftig kaum Bestand haben dürfte. Immerhin konnte Sarotti 1964 den Umsatz nach 1,2 Prozent im Vorjahre nun um 13,8 Prozeni auf 164,3 Millionen Mark steigern. Die Dividende auf das gewinnberechtigte Kapital von 25 Millionen Mark bleibt bei 18 Prozent.

Konzentration in der Textilindustrie