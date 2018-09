Inhalt Seite 1 — „Bin i Radi, bin i König“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ausgerechnet die Stadt der Kunst und des Bieres, einstmals auch die Stadt der Erhebung genannt, die Stadt der Skifahrer und Bergsteiger, wird jetzt vom Fußballfieber geschüttelt wie noch keine andere je zuvor. Über 10 000 Münchner formierten sich zu, einem gewaltigen motorisierten Heerwurm oder wurden im Hauptbahnhof in einen Sonderzug verladen und fuhren gegen Engeland. In München-Riem erhob sich noch eine Armada von Chartermaschinen in die Lüfte, um 25 Jahre danach London friedlich zu erobern. Eine Invasion von solchem Ausmaß über runde 1000 Kilometer hinweg hat es auch in der doch an Sensationen so reichen Geschichte des Sports noch nicht gegeben. Das Ziel dieses Exodus war Wembley, wo die Tausende Bajuwaren, die ihre blau-weißen Fähnchen schwangen, ihre Mannschaft, die „Sechz’ger“, in die oberste Etage des Fußballhimmels brüllen wollten, zum Sieg über Westham United, die ihrerseits von 75 000 Briten „moralisch unterstützt“ wurde. Endspiel des Europapokals der Landespokalsieger. Zwischen 98 und 298 Mark kostete die Reise einschließlich Eintrittskarte. Die Gesamttransportkosten der Invasionsarmee beliefen sich auf mehrere Millionen. Schon 14 Tage vorher hatte die Generalprobe stattgefunden. Zielpunkt: das Letziggrund-Stadion in Zürich. „Nur“ 8000 Karten bekamen die Münchner Schlachtenbummler, die sich auf der Theresienwiese mit Mordsgetöse versammelten.

Es galt in strömendem Regen gegen 8000 Italiener aus Torino anzubrüllen, daß es den biederen Schweizern nur so in die Ohren gellte, und dieser Wettstreit wurde ebenso klar gewonnen wie derjenige der Mannschaften mit dem Lederball. Was diese lautstarke „moralische Unterstützung“ ausmacht, ist kaum vorstellbar. Beim ersten Spiel in Turin brüllten nur die Italiener und die Münchner Spieler liefen wie die verscheuchten Hühner umher und verloren glatt.

Was heißt überhaupt Münchner? In der Elf des Turn- und Sportvereins 1860 München stehen einmal zwei Ausländer, zwei Jugoslawen. Petar Radenkovic im Tor, der „Radi“ genannt wird und damit in den Rang einer deftigen Münchner Spezialität erhoben wurde, die man, woanders Rettich geheißen, in den Münchner Brauhäusern zu Scheiben geschnitten verzehrt. Über ihn wird noch einiges zu sagen sein. Der zweite Jugoslawe ist der Außenläufer Bena. Dann kommen gleich vier Spieler aus dem westfälisch-rheinischen Raum: Pyka, Luttrop, Küppers und Kohlars und einer aus Berlin, der Verteidiger Patzke, der sich aber im Spiel Deutschland–Zypern das Wadenbein brach und pausieren muß. Nur eine Minderheit ist also bayrischen Geblüts. Im Zeitalter der Fußballprofis schert es die Fußballfans, wie sie heute heißen, herzlich wenig, wo ihre Idole herkommen, ebenso wie der Opernbesucher nicht nach der Nationalität der Primadonna fragt.

Auch der Schlachtruf, der in tausendstimmigem Chor im Crescendo erschallt – eine mystische Zahlenreihe – 57 – 58 – 59 – 60 – 60 – 60, wurde nicht von einem Münchner, sondern von einem Berliner erfunden. Und es war kein Fußballer, sondern der Leichtathlet Gustav Stürk.

Dennoch bleibt noch genug spezifisch Bajuwarisches, dem von jeher ein Schuß Internationalität gut anstand. Diesen ausländischen Akzent vertritt Radenkovic, der am 1. Oktober 1934 in Belgrad geboren wurde, mit virtuoser Meisterschaft, indem er Showbusiness und Sport zu einer brisanten Mischung vereint. Im persönlichen Gespräch von hinreißendem Charme hat er Musikalität und Eleganz von seinem Vater, der in Florida in den großen Hotels als Musiker auftritt, geerbt. Natürlich hat er auch Schallplatten besungen, wie es heute fast jeder Spitzensportler zum Schrecken der Amateur-Sportler tut. Aber seine Platte „Bin i Radi, bin i König“ wird jetzt die ersten 100 000 überschreiten. In Zürich ertönte der Schlager vom Fußball-Größenwahn vor dem Spiel.

Daß er aber zum Liebling Nr. 1 des Publikums wurde, verdankt er seiner Einstellung zum Fußballspiel, das heute durch die Einhaltung bestimmten taktischer Marschrouten zu einer Frage höchster Selbstdisziplin geworden ist. Und was heute kein Weltklassetormann wagt, das macht Radi. Plötzlich verläßt er den Strafraum und beginnt, einen Gegner nach dem anderen zu umspielen, um auch einmal ein Tor zu schießen. Schließlich sei das Ganze doch ein Spiel, meint er dann, wenn Trainer Merkel, jener mit den 11 000 Mark monatlich – ihn zusammenschimpft. Der Jugoslawe scheint zu vergessen, daß dieses Spiel heute zu einer gewaltigen Unterhaltungsindustrie geworden ist, mit strengsten Vorschriften für die Akteure.

Radi wollte angeblich gehen. Er dachte an seine Zukunft und wollte in Köln an der Deutschen Sporthochschule seinen Trainerlizenzlehrgang absolvieren. So wie es vor ihm schon sein Landsmann Caijkowski getan hatte. Wahrscheinlich war das Ganze aber nur ein Manöver.