Von Horst Wetterling

Wer kennte wohl nicht ein Mädchen, das sich zu einem regelrechten Biest ausgewachsen hat, weil es stets meinte, es müsse sich seiner Brüder durch ein Verhalten erwehren, das heute kurzweg als „zickig“ bezeichnet wird? Wem wäre nicht schon ein Kind begegnet, dessen Verhalten einen plötzlich befremdet, sei es, daß es wehleidig Mitleid heischt, sei es, daß es sich feindselig zurückzieht, weil es einen Bruder oder eine Schwester bekommen hat? Wer hätte nicht schon ein kleines Mädchen beobachtet, das mit frühreifer Koketterie und unwiderstehlichem Schmusen, ja kapriziösen Launen eine ganze Familie in Atem hält, weil es als Nachkömmling (als „Nesthäkchen“) von Vater und Mutter so gut wie von den älteren Geschwistern verwöhnt wird?

Die Familienkonstellation birgt einige sehr empfindliche Stellen, Aufgaben der Erziehung nämlich, die aus den Rollen erwachsen, welche den Kindern zugeschrieben werden, ohne daß sie zu wählen vermöchten, dem ältesten wie dem jüngsten Kind, dem einzigen Kind wie dem Mädchen unter lauter Brüdern. Die Art und Weise, in der die Eltern ihren Kindern helfen, sich in das Ganze des kleinen Gemeinwesens einzufügen und dennoch ihr Selbst zu behaupten, gleichsam das Beste aus ihrer Rolle zu machen und sie von der übergreifenden Konzeption des Miteinander zu verstehen, diese Hilfe kann unter Umständen mehr zur Ausprägung der Person beitragen als die Zutaten der Natur, die Begabung zum Beispiel, die Konstitution oder das Temperament, wie anders manche neurotische Fehlentwicklung durchaus ihre Ursache in frühkindlichem Rollenverhalten haben kann.

So ist es wohl ratsam, sich die Rollen zu vergegenwärtigen, die das Geschick von Kindern bezeichnen können:

Ganz gewiß ist die Lage des einzigen Kindes am schwierigsten. Allein unter Erwachsenen, so wächst es auf. Auf Schritt und Tritt spürt es die Überlegenheit der Großen, ohne daß es in der Solidarität von Geschwistern geborgen wäre, die – gemessen an der vermeintlichen Allmacht der Erwachsenen – auch nicht gerade viel vermögen. Der Natur der Sache nach richtet sich die ganze Fürsorge, deren Eltern fähig sind, auf dieses eine Kind, die Aufsicht, die Gebote, die Zärtlichkeit, die Anleitung. Allermeist wird es auch in Gespräche hineingezogen, deren Gegenstände weit hinter seinem Horizont liegen.

So „akzeleriert es durch das Übergewicht des Erwachsenenumgangs“, wie es in einer Studie von Professor Erich Feldmann heißt. Kurzum:

Es wird altklug. Damit ist ihm verwehrt, in eigenständigem Spiel und bei Entdeckungen auf selbstgewählten Wegen die Möglichkeiten auszuschöpfen, welche die Kindheit in sich birgt. Zudem fehlt ihm die Konkurrenz gleichaltriger Gefährten und damit ein Maßstab, an dem es seine Kraft messen, und der Widerstand, an dem es seinen Mut erproben kann. Unversehens gewöhnt es sich daran, stets im Mittelpunkt zu stehen und Ansprüche geltend zu machen, eine Lage, in der sich das künftige Scheitern schon abzeichnet, weil später niemand daran denkt, alle Ansprüche zu befriedigen.